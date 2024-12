Cuidado clase media inversora: todo lo que sube tiene que bajar

En el transcurso de esta semana han salido en medios gráficos del país no menos de dos notas respecto a la gran afluencia de inversores que llegaron ávidos de rendimientos al mercado de capitales local.

Los artículos más visitados abordaron cómo es que la clase media puede comenzar a invertir en la bolsa sin tener conocimientos profundos en finanzas. Tomémonos un minuto para reflexionar sobre esta afirmación.

Piensen que desde enero a hoy -últimos 11 meses- los activos más operados en nuestro mercados tuvieron una suba fenomenal, a otra escala realmente. Dichos activos son: AL30D (bono soberano), YPFD, Banco Galicia y Banco Francés. Ahora imaginen a este inversor de enero, o febrero en un asado con amigos o familia. La conversación comienza más o menos así:

– ¿Y? ¿Te compraste la última heladera de Samsung o el último Iphone?

– ¡No! ¡Estás loco! Viste lo que salen las cosas. Si no vas a Chile no hay chance!

– Y entonces: ¿qué hiciste con esos pesos que te quemaban en el bolsillo si no te los gastaste?

– Realmente siento que la vi. Seguía a dos o tres asesores en Instagram que insistían con que era negocio comprar acciones y bonos y la verdad es que no le erré en nada. Compré cuatro activos que la rompieron toda: con YPFD gané 212,91%, con Galicia 322,92%, con BBVA 295,86% en pesos y con el que la rompí toda es con el AL30D que gané 108,71% ¡en dólares!

– ¿Ves? Eso pasa porque no hablamos de plata. ¡Cómo no me dijiste! Yo voy a hacer esto también, ¿es difícil?

– Nooo, ¡es muy sencillo! Comprás todo por una app en el celu, no tenés que tener mucha idea, sólo comprás y listo.

Esta simple conversación de amigos hizo que durante los últimos dos meses, impulsado a su vez por el tema blanqueo, caigan a mercado inversores que vienen de ver alzas que dejaron pasar o se perdieron por no empezar antes. Que miden los rendimientos de corto plazo sin tener idea ni siquiera a qué se dedican los bancos mencionados. Si, ya sé, son bancos. Pero a qué se dedican cada uno de ellos, a dónde está el corazón de su negocio, qué ideas y proyectos tienen para 2025 y 2026.

Un mercado que siempre va hacia arriba trastorna la visión de todos. Laura Pereyra, PIN Capital.

Un mercado que siempre va hacia arriba trastorna la visión de todos. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Nos hacen creer las diferentes notas de los medios que es fácil y -lo más peligroso- que es siempre rentable y sin riesgos.

Las correcciones están a la vuelta de la esquina. Hay que tener cuidado de no estar comprando un activo que ya agotó su caudal de suba sin un fundamento que la sostenga.

Sin dudas, aunque la idea de invertir en la Bolsa de Valores puede resultar intimidante para quienes no tienen experiencia, es posible hacerlo siendo prudente e informándose adecuadamente. Pero además recurriendo a los asesores de los que dispone cada una de las Alycs o sociedades de bolsa en su cartera de opciones.

Invertir permite obtener ganancias y evitar que el dinero ahorrado se desvalorice debido a la inflación o la devaluación. Pero principalmente, permite incurrir en instrumentos que no pongan en riesgo elevado el capital invertido.

Cinco consejos para comenzar a invertir

Elegir un agente ALYC (Agente de Liquidación y Compensación). También conocido como broker o agencia financiera. No usen la primera que les aparece en el buscador. Antes busquen referencias entre sus amigos y conocidos. Hay mas de 20 opciones recomendables. Elijan por aplicación, facilidad y sobre todo posibilidades de capacitarse con cursos que ofrece la misma plataforma. Siempre es recomendable verificar que la entidad esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que figure con un número de registro en su página web. Abrir una cuenta de inversión. Este proceso es rápido y sencillo, y se realiza a través de la aplicación de celular o web de la agencia seleccionada. Se solicitará una selfie, fotos del DNI y algunos datos personales. El trámite es 100% online, sin costo de apertura ni mantenimiento. Ingresar dinero en la cuenta de inversión. Se realiza mediante una transferencia de pesos o dólares desde una cuenta bancaria propia hacia la cuenta de la agencia financiera. Recuerden que la cuenta queda asociada a su cuit o cuil. Con lo cual nadie excepto ustedes mismos pueden retirar fondos de su cuenta. Una vez acreditados los fondos (pesos o dólares), se puede comenzar a operar. Preguntarme: ¿cuál es mi perfil como inversor? Es fundamental identificar cuánto riesgo se está dispuesto a asumir. ¿Busco preservar el capital admitiendo un riesgo muy bajo?¿Quiero crecimiento patrimonial, tolerando un riesgo intermedio de largo plazo? Sugiero que empiecen conociendo todo el sistema antes de mandarse en primer lugar buscando grandes rendimientos de corto plazo como perfil agresivo. Buscar capacitación y asesoría. Hay perfiles muy idóneos en las redes que pueden ayudarnos tanto con el orden de las Finanzas Personales como de estudiar el glosario y la jerga de este nuevo mundo desconocido. Háganlo con asesores matriculados, los pueden identificar en CVN.

Comenzar a invertir puede parecer intimidante, pero dar pequeños pasos es sin dudas la clave. Definí primero la primera pregunta obligada: ¿cuáles son tus objetivos financieros, qué querés lograr con esta cuenta? Luego aprendé los conceptos básicos y empezá con poco capital en herramientas simples como Fondos Comunes de Inversión o ETF (índices que persiguen un sector de la economía).

Siempre diversificá para minimizar riesgos y elegí un broker confiable registrado en la CNV adoptando una mentalidad de largo plazo, ya que las correcciones y las bajas son inevitables y parte del ciclo de cualquier mercado. Entendiendo esto vas a evitar las decisiones emocionales.