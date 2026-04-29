La programación del Federal A: Cipolletti y Rincón van el domingo, Sol de Mayo el sábado

El Federal A jugará su séptima fecha el próximo fin de semana. Por la Zona 4, Sol de Mayo tendrá su partido el sábado mientras que Cipolletti y Deportivo Rincón saltarán a la cancha el domingo por la Zona 3.

El adelanto del equipo viedmense será desde las 15:30 como visitante ante Kimberley en Mar del Plata, con el arbitraje del tandilense Diego Novelli.

El Albiceleste viene de tener fecha libre. El equipo de Diego Galván está cuarto en la Zona 3, dentro de la zona de clasificación.

Por ese grupo, el sabádo también jugarán Círculo Deportivo y Guillermo Brown en Otamendi a las 15. Los de Puerto Madryn están últimos y se quedaron sin DT tras la salida de Emanuel Trípodi.

El domingo se destaca el clásico bahiense entre Villa Mitre y Olimpo a las 15 en cancha del Tricolor. En ese mismo horario, completan Germinal y Alvarado en Rawson.

Cipolletti a Córdoba y Rincón de local

Por la Zona 3, Deportivo Rincón recibirá a San Martín de Mendoza desde las 15 con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers.

El León viene de dos derrotas seguidas y quedó 7° fuera de la zona de clasificación. Su rival tiene los mismos puntos por lo que es un duelo clave.

A las 16, Cipolletti visitará a Argentino de Monte Maíz con el tucumano Nelson Bejas como juez principal. El Albinegro llega con dos victorias al hilo que lo dejaron puntero del grupo.

También por la Zona 3, Costa Brava será local de Huracán Las Heras en General Pico el sábado a las 15:30. El domingo a las 11, FADEP recibirá a Atenas de Río Cuarto en Mendoza.