Con ofertas en las vidrieras, la disposición a comprar bienes durables bajó 2,1% en noviembre y sigue como el componente más débil del índice. (Foto: Clarín Fotografía)

La confianza del consumidor bajó 1,27% en noviembre y se ubicó en 40,99 puntos, frente a los 41,52 de octubre. El retroceso se explica por el Gran Buenos Aires, la única región donde cayó el índice: en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires mejoró.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) lo elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Se basa en una encuesta telefónica de Poliarquía Consultores a 1.000 personas de grandes centros urbanos, hecha entre el 3 y el 17 de noviembre. La muestra incluye localidades de la región como Neuquén, Viedma y Catriel, y el error estadístico es de +/- 3,5%.

Frente a un año atrás, el índice está 10,98% por debajo de noviembre de 2025, cuando marcaba 46,04 puntos. El pico de la gestión de Javier Milei fue en enero de 2025, con 47,38 puntos, y desde entonces la baja acumulada es de 13,5%. En cambio, contra el piso de enero de 2024 (35,60 puntos) el índice todavía muestra una suba de 15,1%.

Índice de Confianza del Consumidor Cómo está la confianza del consumidor Argentina · Universidad Torcuato Di Tella 40,99 ▼ −1,3% Noviembre 2026 Interanual −11,0% Pico gestión ene-25 47,38 Piso gestión ene-24 35,60 Fuente: Centro de Investigación en Finanzas (CIF), Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores, 3 al 17 de noviembre de 2026. | Diario RÍO NEGRO

El interior, la región con mayor confianza del consumidor y más distancia con el Conurbano

El interior del país subió 3,31% y llegó a 47,52 puntos, el valor más alto de las tres regiones que mide la Di Tella. La Ciudad de Buenos Aires tuvo la mejora más fuerte del mes, con un alza de 9,40% hasta 43,41 puntos. El Gran Buenos Aires, en cambio, cayó 7,55% y quedó en 36,51.

Así se amplió la distancia entre las regiones. Según cálculos propios en base al informe de la Di Tella, la confianza en el interior ahora es 30% más alta que en el Conurbano, cuando en octubre la diferencia era de 16%.

El dato del GBA mueve el promedio nacional porque es la región que más pesa en el cálculo: el 53% del índice, contra el 31% del interior y el 16% de la Ciudad. En la comparación con un año atrás, solo CABA está mejor (+8,74%). El interior cede 7,76% y el Conurbano, 18,37%.

Confianza del consumidor por región El interior, con la confianza más alta del país Índice por región Noviembre 2026 Octubre 2026 ▲▼ variación mensual Fuente: Centro de Investigación en Finanzas (CIF), Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores, 3 al 17 de noviembre de 2026. | Diario RÍO NEGRO

Situación personal y compra de autos y casas, lo que más cayó en la confianza del consumidor

De los tres subíndices, solo la situación macroeconómica mejoró: subió 3% y se ubicó en 48,42 puntos, impulsada por las expectativas a tres años, que crecieron 6,5%. La mirada a un año, en cambio, retrocedió 2,3%.

La situación personal tuvo la caída más fuerte: bajó 5,38% hasta 39,67 puntos y está 16,6% por debajo de un año atrás. En el Conurbano ese subíndice se desplomó 14,8%. En la Ciudad subió 14,9% y en el interior quedó casi sin cambios (+0,4%).

La disposición a comprar bienes durables e inmuebles bajó 2,08% hasta 34,88 puntos y sigue como el componente más débil del índice. Adentro de ese rubro hubo movimientos opuestos: la intención de comprar electrodomésticos subió 1,3%, pero la de autos y casas cayó 6,8% hasta 27,91 puntos.

Los hogares de menores ingresos, por encima de los de ingresos altos

Por nivel de ingreso, que la Di Tella mide según el nivel educativo, los resultados fueron dispares. Los hogares de ingresos bajos subieron 2,42% hasta 41,74 puntos y los de ingresos altos bajaron 2,98% hasta 40,52, así que los primeros volvieron a quedar arriba.

Los dos grupos están peor que en noviembre de 2025: los de ingresos altos ceden 14,5% y los de ingresos bajos, 7,7%. La diferencia del mes sale sobre todo de la mirada sobre la economía del país, que mejoró 8,4% entre los hogares de menores ingresos y quedó estable (-0,1%) entre los de mayores ingresos.

Por horizonte temporal, las expectativas futuras quedaron prácticamente sin cambios (-0,08%), en 47,83 puntos. Las condiciones presentes bajaron 2,90% hasta 34,15. Los hogares ven hoy peor su situación que hace un mes, pero no cambiaron lo que esperan para adelante.

Qué explica el índice Los componentes de la confianza del consumidor Subíndices nacionales Subíndices Presente y futuro Qué compran Por ingresos Noviembre 2026 Octubre 2026 ▲▼ variación mensual Fuente: Centro de Investigación en Finanzas (CIF), Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores, 3 al 17 de noviembre de 2026. | Diario RÍO NEGRO

Confianza del consumidor y confianza en el Gobierno: el mismo mapa por región

La Di Tella también mide el Índice de Confianza en el Gobierno, que en octubre se ubicó en 1,95 puntos sobre 5. Muestra el mismo mapa: el interior tuvo el mayor respaldo y el Gran Buenos Aires, el menor.

En esa medición, la confianza en el Gobierno era 31% más alta en el interior que en el Conurbano, una distancia parecida a la que ahora muestra el índice de los consumidores. El próximo informe del ICG, con datos de noviembre, va a mostrar si la diferencia entre las dos regiones se mantiene.