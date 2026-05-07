Datos de abril: se debilita la recuperación en industria y construcción

Los primeros datos privados de la industria y la construcción de abril opacan los resultados positivos que informó el INDEC con relación a marzo.

El informe mensual de ADEFA indicó que la producción de vehículos en Argentina alcanzó las 37.521 unidades el mes pasado, lo que representa una baja interanual del 17,5% y un descenso del 10,1% en comparación con marzo.

En consecuencia, las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 35.976 vehículos, una cifra 31,6% menor a la de abril de 2025.

En este escenario, la planta de Stellantis en El Palomar, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, suspenderá actividades en dos etapas entre mayo y julio, en busca de ajustar stocks frente a la caída de la demanda brasileña y la creciente competencia con vehículos importados.

En tanto, los despachos de cemento, insumo esencial de la construcción, cayeron 13,2% en forma interanual y 11,7% con relación a marzo.

Estos dos datos ratifican que la recuperación de la economía sigue sectorizada, al margen de las ponderaciones de distintos récords que lanzan desde el Ejecutivo nacional.

También certifican que los resultados positivos de marzo están influenciados por factores puntuales de producción y en especial de calendario con dos días más de trabajo.

El INDEC informó este miércoles que la industria mejoró 5% en marzo en forma interanual y 3,2% con relación a febrero. Este repunte atenuó el mal resultado trimestral, que pasó de una baja de 6,1% en el primer bimestre a un rojo de 2,3% al final del trimestre.

Desde la UIA ya habían anticipado que marzo iba a entrar en terreno positivo, pero advirtieron que fue consecuencia de que este año contó con dos días más laborales que marzo de 2025 y febrero de 2026 (la razón son los feriados de carnaval que este año cayeron en febrero).

Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso agrega otra mirada: «El rebote industrial de marzo, que muestra señales positivas tanto de manera mensual como interanual, debe leerse con un doble click. Una porción relevante de la suba interanual se explica por la baja base de comparación: en marzo de 2025 las inundaciones en Bahía Blanca habían paralizado el polo petroquímico. Descontado ese efecto, la mejora se modera”.

El profesional señaló que, además, persiste “una industria con contrastes: traccionan construcción, energía y agroindustria exportadora, mientras textiles, maquinaria agrícola y siderurgia siguen en contracción profunda, con la presión importadora desde China como factor adicional”.

En este escenario de continuos altibajos, el INDEC señaló que la industria automotriz tuvo un fuerte salto de 10% en marzo, que puede vincularse a la mayor cantidad de días trabajados.

Con el mismo empuje de los últimos meses, la refinación de petróleo avanzó 7%. Otro de los datos destacados es el alza de 3,1% en alimentos. El dato final de abril será decisivo para definir el rumbo de la industria en el primer semestre.

En lo que respecta a la construcción, el trabajo del INDEC mostró una recuperación interanual en marzo de 12,7% y de 4,7% con respecto a febrero. Sin embargo, los permisos de construcción cedieron 5,3% en febrero (último dato disponible), lo cual pone en revisión la proyección de la actividad.

Pese a este escenario donde dos de los principales motores del crecimiento no muestran potencia, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que espera un crecimiento de la economía de 3,5% para este año. Incluso aseguró que el país también se expandirá en 2027 pudiendo romper los ciclos negativos que se dan en los años electorales.

Caputo confía en el empuje de las inversiones mediante el RIGI, enfocadas especialmente en el sector energético y en la minería.