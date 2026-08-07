El riesgo país volvió a subir, superó los 450 puntos y los dólares financieros operaron en alza

El riesgo país de la Argentina volvió a escalar este viernes 7 de agosto y quebró la barrera de los 451 puntos básicos, impulsado por el deterioro de los activos emergentes y la firmeza del dólar Contado con Liquidez (CCL), que pegó un salto de más del 2% para cerrar en $1.585,90.

De acuerdo con los registros pasadas las 17:30 hs. de rava bursátil, el indicador elaborado por la banca JP Morgan anotó una suba del 1,10% en la rueda y acumuló un incremento superior a los 40 puntos en lo que va de agosto, en una jornada donde el S&P Merval retrocedió y volvieron a predominar los números rojos entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El riesgo país en 451 puntos y el comportamiento de los bonos en dólares

La curva de deuda soberana argentina mostró un recorrido heterogéneo durante la última rueda hábil. En el segmento de títulos en dólares bajo legislación extranjera, se destacó el desempeño positivo del GD30D, que avanzó un 3,6% para cotizar en US$58,00, mientras que el GD46D registró una leve mejora del 0,4%. En contraste, los títulos AL41D cedieron un 1,2% y la serie AL35D retrocedió un 0,3%.

El reacomodamiento al alza en el indicador que mide JP Morgan refleja el impacto de la creciente volatilidad en los mercados emergentes y la tensión geopolítica en Medio Oriente, factores que impulsaron a los inversores globales a cubrir posiciones en activos de menor riesgo.

Caídas en los ADRs en Wall Street y cierre en rojo para el Merval

En la plaza neoyorquina, las acciones de empresas argentinas que cotizan mediante certificados ADRs operaron con caídas predominantes. Las pérdidas más marcadas estuvieron encabezadas por Corporación América (-4,1%), Loma Negra (-3,9%), Banco Macro (-3,0%), Banco Supervielle (-2,6%) y Edenor (-2,4%). La excepción de la jornada la protagonizó Ternium, que repuntó un 3,9% tras la presentación de sus resultados contables.

En el mercado local, el índice S&P Merval retrocedió un 0,4% en pesos para ubicarse en las 3.086.784 unidades. Ajustado por el tipo de cambio implícito, el panel líder recortó un 2,0% en dólares, cerrando la semana en los 1.949 puntos.

El dólar mayorista rozó los $1.500 y avanzaron el MEP y el CCL

En el mercado cambiario, el dólar mayorista finalizó la cotización en $1.498,84, manteniéndose muy cerca de la barrera psicológica de los $1.500 fijada en la banda de flotación. Por su parte, la cotización minorista de referencia en las pantallas del Banco Nación (BNA) se sostuvo en $1.520, con un promedio ponderado por el BCRA de $1.520,32 en las entidades bancarias.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, la rueda mostró una marcada firmeza: