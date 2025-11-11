De la playa a la nieve: así son los hoteles de lujo de Lionel Messi en España que llegan a Bariloche

Meliá Hotels International, gestora de hoteles de Lionel Messi, construirá un complejo de lujo en Bariloche. El proyecto, a orillas del lago Gutiérrez, combinará residencias con servicios hoteleros de alta gama. Es la expansión de la firma en la Patagonia. Mirá como son los hoteles que tiene el astro del futbol en España.

Meliá Hotels International, la cadena global que gestiona la marca de hoteles asociada a Lionel Messi, confirmó el desarrollo de un nuevo complejo de lujo en Bariloche. El proyecto, denominado “The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez”, se ubicará estratégicamente en un predio de la Ruta Provincial 82, a orillas del lago Gutiérrez y en el acceso al barrio Villa Los Coihues.

La iniciativa buscará combinar el confort de propiedades residenciales con servicios hoteleros de alta gama, marcando una nueva etapa de la expansión de la firma en la Patagonia. Según detallaron desde la empresa, el diseño arquitectónico del futuro complejo estará enfocado en la integración con el entorno natural circundante.

Los hoteles MiM de Lionel Messi en España: cómo son y dónde están

La compañía también es reconocida por gestionar la marca MiM Hotels, asociada a Lionel Messi. Cada una de estas propiedades busca ofrecer una experiencia distinta, adaptada a su entorno.

En Cataluña, el MiM Sitges, un edificio moderno y sustentable, se ubica en un encantador pueblo costero a solo 100 metros de la playa, con 77 habitaciones, un spa con piscina climatizada y una terraza rooftop.

En las islas, el MiM Ibiza Es Vivé es una propiedad histórica adquirida en 2018, que deslumbra con su arquitectura art déco y un ambiente chic enfocado en un público adulto y sofisticado.

Otro de los complejos insulares es el MiM Mallorca, en la localidad de S’Illot, que fue renovado integralmente para ofrecer un espacio solo para adultos, destacándose por su estilo mediterráneo y una piscina exterior con borde infinito.

El MiM Baqueira, en la estación de Baqueira Beret, ofrece 141 habitaciones con un estilo rústico-moderno, combinando piedra y madera, y servicios especializados como guardaesquís.

La adquisición más reciente es el MiM Andorra, inaugurado en febrero de 2023 en Escaldes-Engordany. Este hotel apuesta por el minimalismo elegante de inspiración escandinava y alberga la impresionante “Suite Leo Messi”, un espacio exclusivo de 62 m² con una terraza privada de 46 m².

Además, su gastronomía de lujo está a cargo del restaurante Hincha, una colaboración con el chef Nandu Jubany. Finalmente, en Andalucía, el MiM Sotogrande Club Marítimo (Cádiz) ofrece una propuesta vinculada al lujo náutico, con vistas al Mediterráneo y acceso exclusivo a un club marítimo.