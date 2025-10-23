¡Decathlon llega a Argentina! En noviembre abre su primer local con una inversión de 100 millones de dólares

La cadena francesa Decathlon confirmó la fecha de apertura de su primera tienda en Argentina. El local estará ubicado en el complejo comercial Al Río, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Te contamos los detalles de la inauguración.

Esta inauguración, pautada para el sábado 8 de noviembre, marca el retorno de la compañía al mercado argentino, más de dos décadas después de su primera y breve incursión, que finalizó tras la crisis económica de 2002.

Según se informó desde la empresa, la apertura en Vicente López se enmarca en un plan de inversión a cinco años impulsado por el Grupo One que contempla un desembolso superior a los 100 millones de dólares.

Proyección de empleo y plan de expansión con la llegada de Decathlon a Argentina

El proyecto general de Decathlon en el país no se limita a la primera tienda, sino que proyecta la apertura de aproximadamente 20 locales en el territorio nacional.

Con este ambicioso plan, la firma estima la generación de cerca de 750 empleos directos en el mediano plazo. De cara a la primera apertura, la compañía ya comenzó un proceso de selección para incorporar alrededor de 90 trabajadores para el local y las operaciones logísticas.

En cuanto a la expansión, el plan ya tiene fechas y lugares previstos para nuevas aperturas. Para mediados de 2026 se proyectan otros dos locales en la Ciudad de Buenos Aires:

Abasto Shopping : Con una inversión de 5 millones de dólares, el local ocupará una superficie de 2.700 metros cuadrados y se espera que genere más de 60 puestos de trabajo directos.

: Con una inversión de 5 millones de dólares, el local ocupará una superficie de 2.700 metros cuadrados y se espera que genere más de 60 puestos de trabajo directos. Alto Palermo Shopping: Contemplado para el segundo semestre de 2026, tendrá 1.400 metros cuadrados y una inversión de 4 millones de dólares.

Además de Buenos Aires, el plan de Decathlon a futuro incluye el arribo a ciudades estratégicas del interior como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, con el objetivo de consolidar una red nacional de tiendas de artículos deportivos.