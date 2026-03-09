Derrumbe en las bolsas globales por el petróleo a US$100: los ADRs argentinos resisten y el riesgo país roza los 600 puntos

Las bolsas globales reflejaron el impacto de la guerra en Medio Oriente y con fuertes caídas. (Foto: gentileza)

El temor a un shock inflacionario mundial se hizo realidad este lunes en los mercados financieros. La escalada bélica en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz dispararon el precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, lo que desató una ola de ventas y caídas generalizadas en las principales bolsas del mundo.

Según de AFP, AP y Reuters, el impacto inicial se sintió con fuerza en Asia, donde el índice Nikkei 225 de Japón llegó a caer más de un 5%. La sangría continuó luego en Europa, con el Ibex 35 español hundiéndose un 3% en la apertura, y se trasladó finalmente a Wall Street, donde los principales indicadores operan en rojo.

Ante este escenario de crisis, las agencias reportaron que los ministros de Finanzas del G7 y la Agencia Internacional de Energía (AIE) evalúan la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para frenar la escalada de los combustibles.

El escudo energético en Argentina

A pesar del tembladeral externo, el mercado argentino logró amortiguar el golpe. De acuerdo a los monitores de RAVA Bursátil, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires reflejó el clima de cautela y operó con una leve baja del 0,30%, ubicándose en los 2.617.656,82 puntos hacia el mediodía.

El verdadero contraste se vio en el panel de los ADRs (las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York). Mientras que el sector financiero y el tecnológico sufrieron el repliegue global, las compañías vinculadas a la energía y el agro capitalizaron el boom de las materias primas.

Según los datos de RAVA, entre los papeles que operaban en rojo se destacaron las caídas de Globant (-2,96%), Banco Macro (-1,65%), Ternium (-1,58%) y BBVA (-1,55%). El gigante del comercio electrónico, Mercado Libre, acompañó la tendencia con un retroceso del 1,28%.

Como contrapartida, las energéticas y agropecuarias funcionaron como refugio de valor: Cresud lideró las subas con un salto del 4,73%, seguida por YPF (+1,57%), Transportadora Gas del Sur (+1,31%) y Tenaris (+0,30%).

El riesgo país cede y el oro sorprende

El termómetro de la desconfianza sobre la deuda soberana mostró un alivio para el Gobierno nacional tras un arranque tenso. El riesgo país medido por el banco JP Morgan había comenzado la jornada rozando la barrera psicológica de los 600 puntos (tocó un máximo de 603). Sin embargo, los monitores de RAVA confirmaron que el indicador va en baja, recortando posiciones hasta estabilizarse en los 593 puntos básicos.

Por último, la cobertura de Infobae remarcó un dato llamativo de la rueda bursátil: el comportamiento del oro. Considerado históricamente como el principal activo de resguardo en tiempos de guerra, el metal precioso registró caídas en torno al 1,2%. Este inusual descenso se explica por el fortalecimiento global del dólar estadounidense frente al pánico desatado por los temores inflacionarios.