Tensión global: la bolsa de Corea del Sur se desplomó y debió suspender temporalmente sus operaciones

Las operaciones en la bolsa de Corea del Sur se suspendieron temporalmente este lunes 9 de marzo. (Foto: gentileza)

El mercado bursátil de Corea del Sur sufrió este lunes un colapso masivo que obligó a suspender temporalmente todas las operaciones comerciales, luego de que su índice principal se desplomara abruptamente. La fuerte liquidación por parte de los inversores institucionales y extranjeros fue desatada por la grave escalada del conflicto bélico en Medio Oriente y la disparada del precio internacional del petróleo, que rozó los 120 dólares por barril.

Según detalló un cable de la agencia de noticias china Xinhua, el índice de referencia KOSPI cayó más del 8% durante las operaciones matutinas, lo que activó de manera automática un «interruptor de circuito» (un mecanismo de seguridad del mercado) que paralizó las transacciones durante 20 minutos. En sintonía, el portal especializado en finanzas Investing explicó que esta caída lideró las pérdidas en toda Asia, una región muy vulnerable a la tensión en el Estrecho de Ormuz dado que Corea del Sur importa el 70% de su suministro de crudo desde Medio Oriente.

Caída de gigantes tecnológicos y automotrices

Tras la suspensión y la posterior reapertura del mercado, las caídas se moderaron levemente, pero el impacto fue letal para las principales compañías del país. El índice KOSPI cerró la jornada con una dura caída del 5,96%, ubicándose en los 5.251,87 puntos.

Por su parte, el índice menor KOSDAQ también sufrió los embates de la liquidación generalizada y perdió un 4,54%, obligando a las autoridades a emitir un sidecar (otro mecanismo de freno) para detener las órdenes de programas informáticos durante cinco minutos.

Las acciones de las empresas más representativas del país asiático se hundieron:

Los gigantes de los chips de memoria y tecnología, Samsung Electronics y SK Hynix , retrocedieron un 7,81% y un 9,52%, respectivamente.

, retrocedieron un 7,81% y un 9,52%, respectivamente. El principal fabricante de automóviles del país, Hyundai Motor , se desplomó un 8,32%.

, se desplomó un 8,32%. La mayor empresa fabricante de baterías, LG Energy Solution, disminuyó un 4,77%.

Moneda en baja y medidas de emergencia

El temor a una guerra prolongada en Medio Oriente también se sintió en el mercado de divisas, donde los inversores buscaron refugio en activos seguros como el dólar estadounidense. El won surcoreano sufrió una fuerte depreciación, cerrando la jornada diurna en 1.495,5 wones por dólar (una suba de 19,1 wones respecto a la sesión anterior).

Ante la magnitud de la crisis, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, convocó una reunión de emergencia para abordar el impacto del conflicto. El mandatario ordenó la rápida implementación de un «sistema de precios máximos del petróleo» para intentar frenar el rápido aumento de los costos de los combustibles en los surtidores locales.

Además, Lee instruyó a su gabinete a prepararse para los peores escenarios, monitoreando de cerca los tipos de cambio y ordenando la utilización de un programa de estabilización del mercado dotado con 100 billones de wones (aproximadamente 66.900 millones de dólares) para evitar un colapso mayor en la economía del país.