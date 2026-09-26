La industria del videojuego crece: desarrolladores de todo el país se reunieron en Bariloche

En el marco del Festival Audiovisual de Bariloche (FAB), desarrolladores y aficionados a los videojuegos se reunieron en el Puerto San Carlos, para compartir proyectos e intercambiar herramientas de trabajo. Hubo una muestra de 15 juegos desarrollados en la Patagonia, rondas de negocios y talleres. Más de 100 personas participaron, entre los residentes y quienes viajaron desde Tierra del Fuego, La Pampa, Tucumán y Buenos Aires para participar del evento.

«Nos sumamos a las mesas de negocios del FAB creando mesas específicas de videojuegos«, señaló Daft Rebel, artista visual fueguino, que integra la organización del Patagonia Game Summit, y remarcó que «es un evento muy importante para los desarrolladores independientes de todo el país». La agencia rionegrina de economía del conocimiento, así como empresas privadas como Sureksu, de Córdoba, y Harmony, acompañaron el evento.

Este encuentro, que se realiza por primera vez, es una evolución del Patagonia Game Jam, un evento en el que programadores y artistas visuales se juntan a crear nuevos juegos, a partir de charlas y temas que traen científicos invitados por la organización. Este año se inscribieron 185 personas y lograron crear 37 videojuegos.

Según el último informe de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), la industria alcanzó los 87 millones de dólares en el país, con más de 1400 profesionales en actividad, que se dedican a la comercialización de servicios o de videojuegos. El 55% son micro empresas, de hasta 7 empleados. El rol más frecuente es el de programador o artista 3d.

Programador y artista 3d es el rol más frecuente 1432 profesionales en la industria argentina del gamming

En el rubro de la venta del producto final -videojuegos de acción o de estrategia- el mayor negocio está en la exportación del juego. Las pequeñas y medianas empresas comercializan el 70% de su producto en Estados Unidos y Canadá, mientras que las micro empresas reparten sus ventas entre ese mercado -66%- y el mercado nacional -33%-.

Creadores de videojuegos se reunieron en Bariloche durante el FAB – Foto: Chino Leiva.

«El talento está, faltan políticas públicas de fomento para la industria», señaló Sebastián Buratto, fundador de TVC Games, una cooperativa tucumana que se dedica al desarrollo de videojuegos, entre ellos, En el nombre de la Ley, un juego educativo que hicieron para la Legislatura de la provincia, que plantea a los legisladores como personajes y su trabajo como desafío del juego. Se aplicará en las escuelas para darle dinamismo al estudio de la materia educación cívica en los secundarios. El desarrollo les llevó casi un año e involucró el trabajo asalariado de 16 personas.

«Los desarrolladores independientes en argentina tenemos la creatividad y todo el potencial para trabajar a nivel nacional o internacional. Para las empresas de afuera, nuestro sueldo es barato», señaló Buratto. Hace ocho años, renunció a su trabajo y hoy se dedica cien por ciento a la creación de videojuegos. «Desde los 6 años juego videojuegos, es mi pasión», expresó el profesional y afirmó que «el cooperativismo es la mejor forma de trabajar en la industria del gaming».

Entre la medicina y los videojuegos

Axel Echegoyenberri es médico y desarrollador. Creció en Ushuaia, estudió en la Universidad nacional de Córdoba y ahora vive en Bariloche. Creó su videojuego Dilema para «fomentar la práctica médica a través de los videojuegos». Se trata un «simulador de bioética, con variantes legales y situaciones que se dan en la atención clínica y el trabajo en medicina en general». Se juega con un mouse de computadora, y si bien lo puede jugar cualquier persona, apunta a estudiantes de medicina de todas partes del mundo.

«Con ayuda de un médico, lo traduje y tuvo un gran éxito de ventas en Rusia» Axel Echegoyenberri, creador de videojuegos

Creadores de videojuegos se reunieron en Bariloche durante el FAB – Foto: Chino Leiva.

Sólo en el primer mes de venta en Steam -la plataforma más grande de comercialización de videojuegos a nivel global-, Axel recaudó más de mil dólares, y hoy ya juntó la inversión necesaria para formar un equipo de trabajo de cuatro personas -guionista, programadora, y dos moderadores 3d- para desarrollar otro simulador más tecnológico. «Para Navidad queremos tener publicado el trailer», señaló. También será con temática médica, y tendrá fines educativos como por ejemplo aprender a hacer RCP.

El talento local, en Bariloche y Lago Puelo

Sandro Wainmaier estudió la licenciatura en sistemas en Viedma, en la Universidad nacional de Río Negro, y ahora vive en Bariloche. Su juego La luz mala, expuesto en el Patagonia Summit, recrea la vida en el campo en la Línea Sur y la famosa leyenda. Además de desarrollar sus propios productos, Sandro trabaja para un estudio que exporta servicios de desarrollo para clientes en todo el mundo.

La industria de los videojuegos multidisciplinaria y abierta a todo tiempo de talentos» Sandro Wainmaier, desarrollador rionegrino

Artistas visuales, modeladores 3d, profesionales en edición de imagen y sonido, programadores, guionistas y personas que sepan de ventas y negocios son necesarias para que un juego funcione en el mercado. «Muchas empresas han empezado en Argentina y fueron compradas por compañías del exterior», afirmó el especialista.

Desde Lago Puelo, Bárbara Discord también se dedica a la producción y creación de juegos. «Me gusta producir siempre en equipo, salen productos más sólidos y atractivos», relató Discord, licenciada en diseño audiovisual en la UNRN, donde ahora es docente de diseño de videojuegos, y señaló que encuentra en los videojuegos «un espacio en el que siento que puedo desarrollar mi lado creativo». Además, señaló la artista visual, «conocés gente de otros paises, es una actividad muy social».