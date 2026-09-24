Unas 9.000 personas esperan en el registro de demanda del municipio por un lote social en Bariloche

En enero de 2024 hubo un masiva respuesta a la inscripción de demanda de lotes sociales en Bariloche, ante anuncios del intendente Cortés. Foto: Archivo

Miles de personas están a la expectativa de acceder a un lote social en Bariloche. El camino no es fácil. Más aún cuando en el registro de demanda que tiene abierto la municipalidad ya suma alrededor de 9.000 personas, que esperan por una porción de tierra donde construir una casa propia. Desde hace años que se vive una crisis habitacional en esta ciudad.

Desde el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (Imtvhs) informaron que aún hay tiempo para anotarse en el registro de demanda.

Así lo informó la vocal de ese organismo Elisa Martin. Reiteró que el intendente Walter Cortés “postergó el sorteo” de los 750 lotes sociales para después del 1 de noviembre. Esa jornada los ciudadanos de Bariloche elegirán a los convencionales constituyentes municipales que reformarán la Carta Orgánica Municipal.

“En el registro de demandantes hay 9.000 personas”, indicó la vocal. Explicó que el trabajo de preselección de los postulantes se hará “después del 1 de noviembre cuando se abre la inscripción a este sorteo. Ahí será la depuración y la conformación de los grupos”. Destacó que el registro seguirá abierto “por un tiempo más”.

Una demanda incesante

Desde marzo pasado, cuando se anunció la apertura de las inscripciones en el Instituto para postular a un lote social miles de personas desfilaron por el edificio donde funciona el Imtvhs, en en la calle 24 de Septiembre casi Morales de esta ciudad.

Semanas atrás, la vicepresidenta del organismo, Mariela Guerra, adelantó que cuando esté el registro de demandantes definitivo se hará el cruzamiento de datos con otros programas para evitar posibles irregularidades.

Una de las alternativas, según comentó Guerra, es revisar los listados de personas que ya recibieron créditos de materiales “para verificar que no estén construyendo viviendas sin declarar, y así evitar dar un lote a quien ya tiene”.

Además, verificarán el registro de demanda con el padrón de la Ley Pierri, con las ordenanzas municipales donde están las personas que recibieron lotes hace diez o 15 años.

En aquella ocasión, Guerra señaló que hay personas que tienen un lote social otorgado por la municipalidad o una vivienda adjudicada por el IPPV, pero no accedieron a las escrituras. “Entonces, en el Registro de la Propiedad Inmueble no aparecen como dueños, pero pagan el impuesto inmobiliario del inmueble”, observó.

“Queremos darle la garantía a las personas que el padrón de postulantes va ser depurado por respeto a todas esas personas que fueron a pedir un turno y a hacer fila desde las cuatro de la madrugada”, sostuvo Guerra.

Las plusvalías: herramienta para conseguir tierras

Los lotes sociales que el municipio anunció que sorteará tendrán entre 200 y 300 metros cuadrados dependiendo la ubicación, según anticipó la funcionaria semanas atrás.

El loteo social proyectado saldrá de tierras que la municipalidad recibió, por ejemplo, en concepto de plusvalía de la desarrolladora inmobiliaria Laura Fenoglio. Están situadas en cercanías del Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (Pitba).

Guerra comunicó en aquella ocasión que cada terreno costaría alrededor de 12.000.000 de pesos y los adjudicatarios lo podrán pagar al contado o en seis cuotas con un descuento del 20 por ciento, según la información oficial preliminar. También, habrá planes de pago de hasta 72 cuotas.

Hoy, conseguir un lote en el mercado inmobiliario de Bariloche demanda como mínimo 30.000 o 40.000 dólares al contado por terrenos de poca superficie y en zonas poco urbanizadas.