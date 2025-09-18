El BCRA vendió U$S 379 millones este jueves, el dólar superó los $1.500 y se hundieron bonos y acciones

El Gobierno en pleno ratificó el rumbo económico, pero el mercado le dio la espalda y provocó uno de los días más duros de la presidencia de Javier Milei, con caídas de bonos superiores al 12% y un precio del dólar por encima de los $ 1.500, que obligó al Banco Central a vender U$S 379 millones para defender el techo de la banda cambiaria.

La rueda de este jueves resultó una continuidad del cierre previo, con operadores desprendiéndose de los activos argentinos en medio de un nerviosismo generalizado.

Así se observaron caídas estrepitosas, entre las que se destacaron el AL35D (-12,2%) y el AL41D (-12,1%), seguidos de AE38D (-11,6%), y AL29D (8,9%). Por este motivo el Riesgo País superó los 1.400 puntos básicos. Esto demuestra un descreimiento creciente de parte de los inversores al plan económico del gobierno.

En este sombrío escenario, la plaza cambiaria estuvo activa desde el primer minuto y al cierre los dólares financieros, el minorista y el “blue” superaron los $ 1.500.

En los bancos, los ahorristas se enfrentaron a cotizaciones de $ 1.465 para la compra y $ 1.525 para la venta. El “blue” se movió a $ 1.495 y $ 1.515, respectivamente. En Córdoba se pagó $ 1.521.

Por su parte, el MEP terminó operado en $ 1.538 y el Contado con Liquidación en $ 1.556. Este es el dólar que utilizan las empresas que aún no pueden participar del mercado de cambios oficial, por la continuidad del cepo para este segmento.

En el Banco Nación la pizarra marcó una cotización oficial de $ 1.445 y $ 1.495, quebrando la banda superior.

El Banco Central se plantó a ofrecer dólares al precio tope $ 1.474,5 y tuvo que entregar U$S 379, según la información oficial. Las reservas cayeron a U$S 39.407 millones.

De esta forma, reapareció “la brecha” que en el caso del MEP es de 4,3%, en el CCL de 5,5% y con el minorista y “blue” del orden de 3,5%.

Pese a que las bandas de flotación están vigentes desde el 14 de abril, antes de la apertura de la rueda, el Banco Central buscó fijar posición y decidió comenzar a publicar a diario los valores e la banda. Para este jueves fueron de $ 1.474,83 para la superior y $ 948,76 para la inferior. Lo hizo mientras los rumores acerca de que el gobierno las dejaría de lado crecen minuto a minuto.

Durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno, Adorni ratificó que el Banco Central utilizará los dólares necesarios para sostener estos valores y e insistió en que no habrá problemas para el pago de intereses de la deuda.

Al mal clima financiero que se prolonga desde hace varias semanas contribuyeron las duras declaraciones del ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani. En un programa de streaming, el prestigioso economista, que llegó al gobierno por recomendación de Domingo Cavallo, reveló que su alejamiento del equipo económico tiene como origen su desacuerdo con el programa económico.

Cottani lo calificó de “un sueño” de «impracticable” y confesó que nunca lo entendió y añadió que tampoco el FMI llegó a comprenderlo. El ex funcionario es un profesional respetado cuyas palabras no pasaron desapercibidas.

También el banco de inversión Barclays emitió una definición desfavorable: “La economía argentina está bajo presión y necesita un cambio macroeconómico convincente”.

En todas estas señales que se suceden desde hace tiempo, se apalanca el mercado para abandonar los activos nacionales.

Por eso no extrañó que las acciones del MERVAL tuvieron otra caída superior al 5%, y los ADRs en Nueva York observaron bajas que llegaron al 9% como en el caso de YPF.

Balanza “gris”

La explicación de la presión que existe sobre el dólar también se argumenta desde la caída del comercio exterior. El superávit comercial de agosto fue de U$S 1.402 millones, un 25% inferior al del mismo mes del año pasado. En agosto, las exportaciones subieron 16,4% a U$S 7.865 millones, mientras que las importaciones avanzaron 32,4% a U$S 6.463 millones.

De esta forma, en ocho meses, el saldo favorable es de U$S 5.071 millones, contra U$S 14.075 millones de igual período de 2024.

Si bien los números son positivos, están por debajo de 2024, lo cual deriva en una menor oferta de dólares en el mercado de cambios lo que presiona sobre el precio.