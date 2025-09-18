Cotización del dólar al inicio del jueves 18 de septiembre 2025: oficial, blue y MEP
DÓLAR HOY: Así abre una nueva jornada de tensión cambiaria este jueves 18 de septiembre 2025, luego de que la divisa tocara ayer el techo de la banda. Acá, las cotizaciones del dólar y el precio en Neuquén.
El dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, arranca en medio de una nueva jornada de tensión financiera y todas las miradas están puestas en su precio. Seguí acá la cotización en vivo del dólar oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) tras el pico de ayer.
Las cotizaciones del dólar de este jueves 18 de septiembre 2025 inician en:
- Dólar Blue: $1.490 para la venta
- Dólar Oficial: $1.485 en el Banco Nación
- Dólar MEP: $1.483,02
- Dólar CCL: $1.494,10
Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 18 de septiembre 2025
El dólar en Banco Nación arranca la jornada en el mercado cambiario en $1.435 para la compra y en $1.485 para la venta, este jueves 18 de septiembre 2025.
Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 18 de septiembre 2025.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1440
|1490
|Banco Nación
|1435
|1485
|Banco ICBC
|1430
|1490
|Banco BBVA
|1440
|1490
|Banco Supervielle
|1445
|1495
|Banco Ciudad de Bs As
|1430
|1490
|Banco Patagonia
|1430
|1480
|Banco Santander
|1445
|1485
|Banco Galicia Más
|1440
|1490
|Banco Credicoop
|1440
|1490
|Banco Macro
|1440
|1495
|Banco Piano
|1440
|1495
|Banco BPN
|1425
|1495
En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en en $1.425 para la compra y en $1.495 para la venta este jueves 18 de septiembre 2025.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 18 de septiembre 2025
En la apertura de la jornada, el dólar blue cotiza en estos valores este jueves 18 de septiembre 2025:
- Para la compra: $1.470
- Para la venta: $1.490
Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 18 de septiembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.483,02
Dólar CCL:
- Apertura: $1.494,10
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.930,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?
Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?
En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
