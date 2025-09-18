Cotización del dólar al inicio del jueves 18 de septiembre 2025: oficial, blue y MEP

El dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, arranca en medio de una nueva jornada de tensión financiera y todas las miradas están puestas en su precio. Seguí acá la cotización en vivo del dólar oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) tras el pico de ayer.

Las cotizaciones del dólar de este jueves 18 de septiembre 2025 inician en:

Dólar Blue: $1.490 para la venta

$1.490 para la venta Dólar Oficial: $1.485 en el Banco Nación

$1.485 en el Banco Nación Dólar MEP: $1.483,02

$1.483,02 Dólar CCL: $1.494,10

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 18 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación arranca la jornada en el mercado cambiario en $1.435 para la compra y en $1.485 para la venta, este jueves 18 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 18 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1440 1490 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1430 1490 Banco BBVA 1440 1490 Banco Supervielle 1445 1495 Banco Ciudad de Bs As 1430 1490 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Santander 1445 1485 Banco Galicia Más 1440 1490 Banco Credicoop 1440 1490 Banco Macro 1440 1495 Banco Piano 1440 1495 Banco BPN 1425 1495

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en en $1.425 para la compra y en $1.495 para la venta este jueves 18 de septiembre 2025.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 18 de septiembre 2025

En la apertura de la jornada, el dólar blue cotiza en estos valores este jueves 18 de septiembre 2025:

Para la compra: $1.470

Para la venta: $1.490

Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 18 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.483,02

Dólar CCL:

Apertura: $1.494,10

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.930,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.