Riesgo país hoy: trepó a 531 puntos y cayeron los bonos en dólares

La plaza financiera operó con cautela este lunes: cayeron los bonos soberanos argentinos en Wall Street y el riesgo país trepó a 531 puntos. (Foto: gentileza)

El riesgo país de la Argentina revirtió su tendencia de hoy a la mañana y trepó hasta los 531 puntos básicos, con un incremento diario del 1,30%. La rueda estuvo dominada por el repliegue de los títulos públicos en moneda dura y por la cautela de los inversores, en el día en que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcó en Buenos Aires para dar inicio a la tercera revisión técnica del programa.

De acuerdo con los registros de la plaza financiera provistos por Rava Bursátil, el indicador elaborado por el banco JP Morgan había iniciado la rueda en 524 unidades y marcado un piso intradiario de 521 puntos, pero la presión vendedora de la tarde empujó el índice hacia su nivel máximo de la jornada. El estancamiento del indicador sobre la franja de los 500 puntos, sumado al nuevo nivel de las tasas internacionales, sigue postergando la intención del Gobierno de regresar al crédito externo a costos convenientes.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 524 Apertura 524 Máximo 531 Mínimo 521 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Repunte del riesgo país y mayoría de bajas en bonos soberanos

Las pérdidas alcanzaron a casi toda la curva de títulos soberanos en dólares negociados en el exterior:

El Global 2046 (GD46D) lideró los retrocesos con una caída del 1,8% .





lideró los retrocesos con una caída del . El Bonar 2041 (AL41D) y el Bonar 2038 (AE38D) perdieron 0,7% .





y el perdieron . El Bonar 2035 (AL35D) y el Global 2035 (GD35D) cedieron 0,5% .





y el cedieron . En el tramo corto, el Bonar 2029 (AL29D) operó sin variantes y el Bonar 2030 (AL30D) se mantuvo en US$ 55,45, mientras que el Global 2030 (GD30D) anotó un alza marginal del 0,1%.

El Merval retrocedió en dólares y los ADR operaron mixtos

En el panel accionario local, el índice S&P Merval cayó 0,6% en pesos y se ubicó en los 3.003.421 puntos. La corrección fue más pronunciada al medirlo en moneda dura: descendió 1,2%, hasta los 1.882 puntos.

El retroceso estuvo encabezado por YPF (-3,1%), Central Puerto (-2,2%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,4%), seguidos por Supervielle (-0,9%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,8%). El panel, sin embargo, no mostró un castigo homogéneo sobre el sector energético: Transportadora de Gas del Norte trepó 4,1% —con una mejora del 12,1% en el mes— y Metrogas avanzó 1,4%. Completaron las subas Telecom (+2,5%), Loma Negra (+1,2%) y Ternium Argentina (+0,9%).

En la bolsa de Nueva York, las cotizaciones de las empresas argentinas operaron dispares. Las bajas más notorias correspondieron a YPF (-3,1%), TGS (-1,5%) y Ternium (-0,8%), a las que se sumaron Supervielle (-0,6%) y Pampa Energía (-0,2%). En sentido opuesto avanzaron Telecom (+2,8%), Corporación América (+2,4%) y Mercado Libre (+2,3%), mientras que los bancos anotaron leves mejoras con BBVA (+0,8%), Banco Macro (+0,8%) y Grupo Financiero Galicia (+0,1%).

Dólares financieros y el clima en los mercados globales

En el mercado de cambios, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 0,6% y cotizó a $1.596,29, al borde de los $1.600. En contrapartida, el dólar MEP retrocedió 0,2% hasta los $1.534,61. En el segmento oficial, la cotización minorista se ubicó en $1.535,00 y el tipo de cambio mayorista, en $1.514,00. El dólar tarjeta operó a $1.995,50.

El contexto internacional siguió marcado por la suba de tasas que dispuso la semana pasada la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que elevó su rango de referencia a 3,75% -4%, el primer aumento desde 2023. La atención de los operadores se traslada ahora al encuentro del jueves en la Casa Blanca entre Donald Trump y Xi Jinping, donde se discutirán aranceles comerciales y compromisos de compras agrícolas.

Con información de Rava Bursátil y de Ámbito Financiero.