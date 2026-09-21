Dólar hoy: cómo abren el oficial, MEP, CCL y blue este lunes 21 de septiembre 2026

El circuito cambiario en Argentina inicia la penúltima semana de septiembre 2026, inaugurando la primavera con una llamativa sintonía entre los mostradores de los bancos y las operaciones bursátiles.

En este lunes 21 de septiembre 2026, la plaza abre bajo el respaldo de las métricas que reporta el Banco Central (BCRA), donde la absorción sistemática de circulante y la consolidación de reservas internacionales líquidas neutralizan cualquier expectativa de sobresaltos cambiarios.

En este escenario de anclaje macroeconómico, la ventanilla minorista formal funciona como la referencia indiscutida de costos para la economía real, mientras que las operaciones con títulos soberanos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Lunes 21 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en Banco Nación

Para una consulta inmediata y transparente del público, la banca estatal inicia la atención bajo el siguiente esquema oficial en el Banco Nación (BNA):

Pizarra minorista BNA ➔ Compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para resguardar la competitividad.

➔ Compra a y venta a , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para resguardar la competitividad. Dólar tarjeta (consumos en el exterior) ➔ Se ubica de forma unificada en $1.995,50 , incorporando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de gravamen PAIS).

➔ Se ubica de forma unificada en , incorporando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de gravamen PAIS). Segmento mayorista comercial ➔ Abre la rueda en $1.514,50, valor de guía técnica para los despachos aduaneros y liquidaciones interbancarias de comercio exterior.

De acuerdo con las pautas de transparencia de la entidad pública, estas referencias otorgan certeza para la cancelación de compromisos comerciales e importaciones en la segunda mitad del mes.

Lunes 21 de septiembre 2026: tendencia bursátil dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el segmento de renta fija y liquidación financiera opera bajo las siguientes marcas de apertura semanal:

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotiza en $1.538,32, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente al billete minorista oficial.

➔ Cotiza en $1.538,32, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente al billete minorista oficial. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Se ubica en $1.589,04, manteniéndose como el canal regulado idóneo para transferencias corporativas al exterior.

➔ Se ubica en $1.589,04, manteniéndose como el canal regulado idóneo para transferencias corporativas al exterior. Dólar informal (blue) ➔ Inicia la semana en la City porteña en $1.530,00 para la compra y $1.550,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado inferior al 2% respecto del circuito oficial.

La estrecha alineación, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje o cobertura especulativa en el arranque semanal.

Lunes 21 de septiembre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

En Patagonia, la previsibilidad cambiaria opera como un insumo estratégico indispensable para dar certidumbre a la economía regional, tanto en las pizarras locales como en los sectores clave:

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.475,00 $1.545,00 Río Negro Banco Patagonia $1.485,00 $1.535,00