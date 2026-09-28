Dólar tarjeta: a cuánto cotiza este lunes y qué valores tienen el oficial, el MEP y el CCL

Termómetro cambiario en 1 minuto (lunes 28 de septiembre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.545,00 | Mayorista comercial: $1.525,50

• Dólar MEP (Bolsa): $1.551,93

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.622,32 | Dólar informal (blue): $1.560,00

• Dólar Tarjeta: $2002,00

La plaza cambiaria en Argentina inaugura la última semana hábil de septiembre 2026, confirmando un rasgo que redefine la operatoria financiera: una convergencia de precios casi absoluta, entre el mostrador bancario y las herramientas bursátiles.

Al comenzar la rueda de este lunes 28 de septiembre 2026, los registros oficiales del Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero y el drenaje constante de liquidez ociosa, a través de licitaciones del Tesoro, neutralizan de raíz cualquier demanda estacional de cobertura previa al cierre de mes.

En esta arquitectura macroeconómica, el valor regulado de mostrador rige como referencia directa para compras cotidianas y contratos comerciales, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Lunes 28 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en el Banco Nación

La banca pública de prestigio opera con las siguientes referencias de apertura en el Banco Nación (BNA):

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para resguardar la competitividad.

: compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para resguardar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $2002,00, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

: se ubica de forma unificada en $2002,00, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento mayorista interbancario: opera en $1.525,50, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras y liquidaciones comerciales.

De acuerdo con las normativas de transparencia del BNA, estas cifras proporcionan un marco de certidumbre inmediata para la cancelación de compromisos comerciales y presupuestos de importación, en el inicio de la última semana de septiembre 2026.

Lunes 28 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para el arranque semanal:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.551,93.

: abre en $1.551,93. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.622,32, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

: se posiciona en $1.622,32, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.485,00 $1.555,00 Río Negro Banco Patagonia $1.490,00 $1.540,00

Alerta de fin de mes: vencimientos de tarjeta, dólar oficial y el ahorro con dólar MEP

Con la proximidad del cierre de septiembre 2026 y la llegada de los resúmenes bancarios, los usuarios que registran consumos en moneda extranjera disponen de una oportunidad concreta de optimización financiera.

Quienes opten por cancelar el saldo en dólares de su tarjeta, mediante la conversión automática en pesos, deben afrontar la cotización del dólar tarjeta, que hoy se ubica en $2002,00 al incorporar el 30% de percepción a cuenta de Ganancias sobre el dólar oficial minorista del Banco Nación (BNA).

Frente a este esquema, la alternativa más conveniente consiste en adquirir dólar MEP a través de la cuenta comitente bancaria, a una cotización de $1.551,93, lo que representa una brecha cercana a los $500 por cada dólar y un ahorro directo superior al 23%.

Paso a paso para pagar el resumen sin recargo: