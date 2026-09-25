Dólar hoy: el oficial y el MEP abren casi al mismo precio este viernes 25 de septiembre 2026

Semáforo cambiario de apertura (viernes 25 de septiembre 2026)

• Venta minorista Banco Nación (BNA): $1.540,00 | Mayorista comercial: $1.519,00

• Dólar MEP (Bolsa): $1.544,35 (spread técnico de apenas 20 centavos respecto de la ventanilla)

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.610,19 | Dólar informal (blue): $1.560,00

• Dólar Tarjeta: $2002,00 (la brecha frente al MEP supera los $500, manteniendo el incentivo de pagar con billete)

La plaza cambiaria en Argentina llega a la última rueda hábil de la semana, exhibiendo un comportamiento que rompe la estacionalidad habitual de los viernes: la convergencia casi total entre las cotizaciones bancarias tradicionales y las operaciones bursátiles en títulos públicos.

En este 25 de septiembre 2026, los datos provistos por el Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero y el drenaje constante de liquidez ociosa, a través de licitaciones del Tesoro, eliminaron cualquier incentivo de dolarización preventiva previa al fin de semana.

En esta arquitectura macroeconómica, el valor regulado de mostrador rige como referencia directa para compras cotidianas y contratos comerciales, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Viernes 25 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en Banco Nación

La banca pública de referencia opera con las siguientes referencias de apertura, en el Banco Nación (BNA):

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.490,00 y venta a $1.540,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para resguardar la competitividad.

: compra a $1.490,00 y venta a $1.540,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para resguardar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $2002,00 contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de gravamen PAIS).

: se ubica de forma unificada en $2002,00 contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de gravamen PAIS). Segmento mayorista interbancario: opera en $1.519,00, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras y liquidaciones comerciales.

De acuerdo con las normativas de transparencia del BNA, estas cifras proporcionan un marco de certidumbre inmediata para la cancelación de compromisos comerciales y presupuestos de importación en el umbral del cierre mensual.

Viernes 25 de septiembre 2026: tendencia bursátil de dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la última rueda de la semana:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.544,35, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.540,00).

: abre en $1.544,35, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.540,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.610,19, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

: se posiciona en $1.610,19, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje financiero o cobertura especulativa de cara al receso semanal.

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