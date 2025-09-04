Una dupla busca comprar Carrefour en Argentina: el plan para quedarse con la cadena de supermercados francesa

Hace algunas semanas, Carrefour anunció que busca vender las más de 80 sucursales que tiene en Argentina a raíz de un proceso de reorganización interna. Entre los interesados hay un empresario que pica en punta para quedarse con la cadena de supermercados, pero una dupla da batalla para posicionarse como la elegida. Acá los detalles.

Tras conocerse que Francisco De Narváez, dueño de GDN y los supermercados Coto, era uno de los posibles compradores de la cadena de supermercados Carrefour, dos gigantes decidieron unificarse en una dupla para adquirir las más de 700 sucursales.

Se trata de la dupla Inverlat-Newsan, según confirmó Iprofesional. Por un lado está Inverlat, propietario de la cadena de alfajores y helados Havanna, pero que también controla varias empresas en los sectores de energía y retail, y por el otro está Newsan que inició su trayectoria como fabricante de electrónicos en Tierra del Fuego, se ha consolidado como un actor clave con cuatro unidades de negocio: electrodomésticos, movilidad urbana, exportación de alimentos y consumo masivo.

En el caso de Newsan, ya ha sumado activos locales en P&G y la asociación con la empresa Cdimex, líder en fragancias y belleza.

Quién es el dueño de supermercados que pica en punta para comprar la cadena francesa Carrefour

La firma líder del consumo masivo en el país puso en marcha un proceso de revisión internacional de sus activos, que incluye la venta de todo su negocio en la Argentina, despertando el interés de diferentes actores del sector comercial. Los compradores van desde supermercadistas hasta empresarios de la industria textil.

Sin embargo, hay uno de los interesados que se encuentra mejor posicionado. De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, Francisco De Narváez es quien más chances tiene de quedarse con las casi 700 sucursales de Carrefour. En total son un aproximado de 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Francisco De Narváez es, además, el dueño del grupo GDN y de los supermercados Coto, otra de las cadenas que sumó en el 2000 luego de comprar las operaciones locales de Walmart en Latinoamérica.

El motivo por el cual el empresario De Narváez pica en punta para la compra de Carrefour

Según pudo conocer el mismo medio, el dueño de Changomás «corre con ventajas» ante la propuesta que ofreció al board de Carrefour mediante el Deutsche Bank, banco elegido por los franceses para que distribuya la carpeta con las condiciones de venta entre posibles interesados.

«Si bien en un principio, esa propuesta debía acercarse a unos u$s2.000 millones, con el correr de los días y las semanas, las pretensiones del grupo europeo fueron bajando al punto que ahora se especula con una venta que rondaría entre los u$s800 millones y los u$s1.000 millones«, indicó Iprofesional.