El Banco Central tomó acciones para estabilizar tasas: buscarán fomentar el crédito bancario

El Banco Central reactivó una herramienta fundamental con el objetivo de evitar la volatilidad de las tasas (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reactivó una herramienta específica de política monetaria con el objetivo de evitar saltos bruscos en las tasas de interés y mejorar las condiciones para el crédito.

La medida se trata de la ventanilla de pases activos, un instrumento que no se utilizaba desde 2022. Forma parte de una estrategia más amplia orientada a estabilizar el sistema financiero en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar la baja de tasas para reactivar la economía y el consumo.

Con esta decisión, el Central restablece el llamado “corredor de tasas”, un esquema que permite ordenar el mercado monetario al fijar límites a los costos del dinero en el corto plazo. Esto ayuda a reducir la incertidumbre entre los bancos y otros actores financieros.

En paralelo, el BCRA viene implementando otras medidas para flexibilizar el sistema financiero, como cambios en los encajes bancarios, con el fin de facilitar la baja de tasas y mejorar la liquidez de corto plazo.

Ventanilla de pases activos: cómo funciona

La ventanilla de pases activos funciona como un mecanismo mediante el cual las entidades financieras pueden acceder a liquidez inmediata, utilizando títulos como garantía. De este modo, se evita que situaciones de escasez de pesos generen subas abruptas en las tasas.

El objetivo central es impedir episodios de liquidez que puedan tensionar el mercado y encarecer el financiamiento, algo que impacta directamente en el crédito a empresas y consumidores.

De esta manera, la autoridad monetaria busca consolidar un escenario de tasas más bajas y estables, condición considerada clave para impulsar la actividad económica y recuperar el dinamismo del crédito en la Argentina.

La reactivación de este instrumento también busca darle mayor previsibilidad al sistema, en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar la estabilidad cambiaria y avanzar hacia una reducción sostenida del costo del financiamiento. El trasfondo de estas decisiones es la intención oficial de que los bancos incrementen el otorgamiento de crédito.