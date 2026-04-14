Luis Caputo viaja a la Asamblea del FMI: buscará destrabar el desembolso de US$1.000 millones

El ministro de Economía Luis Caputo viajará esta semana a Estados Unidos, para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los eventos iniciaron este lunes 13 de abril 2026 y se extenderán por toda la semana.

La sede del evento se concentra en Washington, con representantes políticos e inversores internacionales. Luis Caputo viajará junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y en compañía de un equipo económico en representación nacional.

Luis Caputo viaja a la Asamblea del FMI: el plan del Gobierno para la acumulación de reservas

Las reuniones se han enfocado en el conflicto desatado en Medio Oriente. A pesar de este contexto, el ministro se centrará en cerrar la revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de US$1.000 millones.

Para logar esta cifra, el Gobierno buscará una dispensa por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas. Esta misma está situada en US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior.

La designación nacional también participará en foros con representantes de otros organismos de crédito para discutir planes de infraestructura y financiamiento bilateral, enfocándose en la mirada del FMI sobre la ruptura de la inercia de estancamiento económico que afectaba al país desde 2011.

Luis Caputo y Santiago Bausili (Foto: gentileza)

Para cumplir con el tramo de financiamiento, deben cumplir con las expectativas y diversas metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.

Aunque esta cifra es más conservadora que el 5% calculado por el Gobierno en el Presupuesto Nacional, sitúa al país arriba del promedio de crecimiento global previsto en 3,3% para el presente año. Esta medida acompaña a la búsqueda de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.

Luis Caputo viaja a la Asamblea del FMI: la proyección económica para el futuro y su comparación con 2025

En comparación a otros países, Argentina presentó mejores registros en su proyección económica en relación a otros países. En términos comparativos regionales, las proyecciones para Argentina superan a las de Brasil (1,6%) y México (1,5%).

Estos números se reflejan con una mejora en los indicadores de mercado, con el riesgo país rondando los 550 puntos básicos. El organismo fundamentó este pronóstico en el desempeño fiscal del país.

En comparación al 2025, en los anteriores 12 meses Argentina registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta del 1,3% pactada originalmente. Al contabilizar el pago de intereses de deuda, el excedente fiscal total se ubicó en el 0,2%.