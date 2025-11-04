El BCRA lanzó una herramienta clave para exportadores: cómo consultar online permisos de embarque con clave fiscal

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una nueva herramienta de consulta destinada a los exportadores de bienes. Según informó la entidad, el objetivo es facilitar el acceso directo y personalizado a toda la información disponible en el sistema SECOEXPO (Seguimiento de Cobros de Exportaciones de Bienes).

El servicio está orientado especialmente a pequeñas y medianas empresas. El acceso al nuevo módulo de visualización es a través de la página de AFIP, ingresando con clave fiscal al servicio denominado “BCRA – Seguimientos de Comercio Exterior”.

Una vez dentro del sistema, el exportador podrá verificar la situación de todos sus permisos de embarque. La herramienta permite acceder a listados específicos de aquellos permisos que ya cuentan con certificación de cumplido, los que figuran en situación de incumplimiento o los que tienen vencimientos próximos.

Desde el Central indicaron que también se podrán realizar otras consultas personalizadas y descargar los resultados de forma sencilla. La plataforma muestra la última información proporcionada al BCRA tanto por la Aduana como por la entidad financiera que fue nominada para el seguimiento de la operación.

Nueva herramienta del BCRA: simplificación y transparencia

Según el comunicado oficial, esta herramienta busca contribuir al fortalecimiento de la transparencia y el control en las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, la entidad señaló que la medida busca reducir la carga administrativa de los exportadores y de las entidades financieras. Afirmaron que permite mejorar la calidad y la trazabilidad de la información, promoviendo un entorno operativo más ágil.