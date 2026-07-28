El riesgo país tocó su nivel más alto desde junio: escaló a 450 puntos en una rueda marcada por la presión externa

La presión externa volvió a condicionar al riesgo país y escaló a 450 puntos este martes 28 de julio. (Foto: gentileza)

La caída del petróleo Brent y la volatilidad en Wall Street golpearon los activos financieros de la Argentina. En una jornada de cautela global, el riesgo país de JP Morgan trepó a los 450 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos en dólares y la baja generalizada en el índice S&P Merval.

Las crecientes tensiones en Medio Oriente y la temporada de balances corporativos en Estados Unidos condicionaron los mercados, poniendo un freno a la recuperación de las acciones de empresas argentinas y los ADRs en la plaza internacional.

El riesgo país de JP Morgan tocó su nivel más alto desde junio

El índice elaborado por la banca JP Morgan registró un incremento del 1,80% en la jornada, lo que representó un avance de 10 unidades respecto al cierre previo de 442 puntos. Así lo indicaron los paneles de Rava Bursátil. De esta manera, el riesgo país argentino se posicionó en las 450 unidades, alcanzando su registro más elevado desde el pasado 10 de junio.

El movimiento reflejó el comportamiento dispar del segmento de la renta fija. Si bien el promedio de los bonos soberanos en dólares exhibió una baja cercana al 0,3%, la pizarra mostró matices entre las distintas emisiones:

Títulos como el AL29 (+0,5%) , el AL41 (+0,4%) y el GD35 (+0,3%) lograron operar con ligeras ganancias.



, el y el lograron operar con ligeras ganancias. El AL30 , el AE38 y el GD30 avanzaron un modesto 0,1% .



, el y el avanzaron un modesto . En terreno negativo se destacaron el GD46 (-1,0%) y el AL35 (-0,2%).



La falta de una tendencia firme en los títulos soberanos impidió amortiguar la suba del indicador de riesgo, en un contexto donde los inversores continúan demandando mayor previsibilidad macroeconómica.

Bolsa porteña en rojo y fuerte disparidad en los ADRs de Wall Street

En la plaza bursátil local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un 1,6% en pesos, ubicándose en torno a los 3.252.508 puntos. Medido en moneda extranjera, el panel líder retrocedió un 1,9% hasta los 2.029,93 puntos básicos.

En la Bolsa de Nueva York, los recibos de acciones argentinas (ADRs) cerraron con claro predominio vendedor, con el sector financiero y las energéticas entre las más castigadas:

Las principales bajas fueron encabezadas por TGS (-3,3%) , Banco Supervielle (-2,9%) , Central Puerto (-2,8%) , Cresud (-2,8%) , Telecom (-2,5%) , Grupo Financiero Galicia (-2,4%) , Loma Negra (-2,4%) e YPF (-2,2%) .



, , , , , , e . Del lado de las subas se destacó el fuerte desacople de la tecnológica Globant (+8,6%), acompañada por Ternium (+3,3%) y Mercado Libre (+2,6%).



El petróleo profundizó la baja por expectativas de acuerdo en el Medio Oriente

El mercado energético internacional registró fuertes caídas ante las señales de distensión en el conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán. El barril de petróleo Brent —referencia directa para las cuencas productivas de la Argentina— retrocedió un 1,9% hasta cotizar en US$ 86,68, mientras que el crudo tejano WTI cedió un 1,6% para ubicarse en US$ 81,33.

La presión bajista sobre el crudo cobró fuerza tras conocerse que el sultanato de Omán presentó una propuesta ante los países del Golfo para establecer un mecanismo tarifario conjunto en el Estrecho de Ormuz. La iniciativa busca regular el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial y destrabar el comercio afectado por las hostilidades.

A la par del frente diplomático en el Golfo, declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el avance de «buenas conversaciones» con el gobierno iraní contribuyeron a descomprimir la prima de riesgo geopolítico. No obstante, la persistencia de incidentes esporádicos en el Mar Rojo mantuvo un piso de prudencia en las mesas de operaciones internacionales.

Con información de Rava Bursátil y Ámbito Financiero.