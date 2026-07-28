Luego de 135 ruedas, se cortó la serie de compras de dólares del Banco Central

En una jornada en la que el dólar operó bajo presión de la demanda, el Banco Central cortó una serie de 135 jornadas comprando reservas y no intervino en el mercado de cambios.

No obstante, la cotización oficial se mantuvo estable, mientras se registraron alzas en el mayorista y en el “blue”.

La pizarra del Banco Nación conservó el valor en $ 1.470 para la compra y 1.520 para la venta. En la plaza mayorista hubo un leve aumento que lo llevó a $ 1.489 y $ 1.498, para ambas puntas.

Un escenario parecido se observó en el “dólar bolsa”, donde el Contado con Liquidación (el dólar que usan las empresas para sacar dólares al exterior) llegó a pagarse hasta $ 1.600 (según el bono con el que se realice la transacción) para sobre el final de la rueda ceder a $ 1.597. El valor del MEP quedó en $ 1.528.

En tanto, la plaza marginal se mostró activa y el “blue” escaló a $ 1.550 y $ 1.570, en Córdoba llegó a $ 1.598.

Sin compras, las reservas brutas del Banco Central quedaron en U$S 48.931 millones.

A partir de un clima internacional adverso, cayeron las acciones y los bonos y el riesgo país trepó a 450 puntos.

Ravier tuvo que aclarar

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que su frase en la que señaló un precio del dólar en $ 1.800 meses en los próximos meses fue “sacada de contexto” y aclaró que sus dichos correspondían a una evolución que puede darse en caso que se cumplan las previsiones del mercado.

“La expresión fue sacada de contexto”, afirmó el portavoz, y sostuvo que “si bien en los medios reprodujeron un extracto muy cortito, la pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027”.

Ravier formuló esta aclaración durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno.

El vocero sostuvo que “mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza, y la indigencia y de la inflación”.

“En materia del mercado cambiario, dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales en línea con el REM”, añadió.

Ravier enfatizó que no fue su intención “tirar una apreciación de un valor del dólar”, e insistió: “Siempre me refería a cómo la proyecta el mercado”.

“Si llega al valor que proyecta el mercado, no estaríamos en una crisis cambiaria”, recalcó el vocero.

Ravier afirmó que “si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda”.

El portavoz admitió que su declaración sacada de contexto “generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir”.

Consultado sobre la caída de la imagen del Gobierno, Ravier relativizó la caída de la imagen que reportó el indicador de la Universidad Di Tella.

“Este dato fue negativo, pero el mes pasado fue positivo. A veces la confianza de la gente se mueve mensualmente de una manera, pero hay que salir de la coyuntura y mirar la tendencia”, afirmó el vocero.

Según Ravier, “el presidente Milei tiene una imagen muy alta para un gobierno que tiene dos años y medio de gestión y expresó su confianza de que “será reelecto”.

“Milei dice que competimos con nosotros mismos, que a la hora de encontrar esa reelección dependerá de cómo gestionemos”, añadió Ravier.

El portavoz dijo que la “cantidad de gente que dice que no tiene un buen pasar o que no está de acuerdo con el Gobierno se va ir reduciendo todos los días”.