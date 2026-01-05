Inflación 2025: las consultoras proyectan la de diciembre en 2,6% y sería la menor suba anual de precios desde 2017

A la espera de la cifra de la inflación de diciembre. Foto: Matías Subat.

Las estimaciones de las consultoras privadas anticipan que la inflación de diciembre de 2025 sería del 2,6%. El martes 13 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la cifra del último mes del año. El dato de noviembre fue del 2,5%.

Las proyecciones marcan que la variación de precios anual habría cerrado alrededor de 31%, lo que sería el menor registro para un año desde 2017.

Inflación de diciembre: el precio de la carne, parte de las subas

Un relevamiento de Equilibra, analizó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,6% en diciembre, impulsado por Regulados (3,6%) y el componente Núcleo (+2,7%). “Al igual que el mes previo, subas en Carnes (5,9%) impulsaron el componente de Alimentos y bebidas no estacionales (3,3%). La inflación interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, detalló el reporte citado por Infobae.

Gonzalo Carreras, economista de esa consultora, indicó que se dio “otro mes donde la carne estaría en el centro de la escena en términos de inflación (solo la carne vacuna nos dio arriba de 8% mensual)”.

El medio de Buenos Aires también mencionó la medición que hizo C&T Asesores Económicos para la región del Gran Buenos Aires (GBA). Allí también se proyectó un incremento mensual de 2,6% en el último mes del 2025. “La carne volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes. Esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba”, expusieron en su reporte.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior. En octubre fue del 2,3%. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

Mientras que las de menor variación fueron Prendas de vestir, calzado, y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

