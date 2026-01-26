El BPN renovó su plataforma tecnológica: qué implica la actualización del «core bancario»

El sistema promete mejorar la calidad y seguridad de operaciones de los usuarios (Foto: archivo)

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) confirmó la finalización exitosa de la actualización de su sistema «Core Bancario», el corazón informático de la entidad. Con este paso, el BPN se convirtió en el primer banco público del país en operar con la última versión disponible de esta tecnología de clase mundial.

La medida no es solo técnica: el objetivo central es robustecer la infraestructura para soportar el crecimiento de transacciones digitales. Desde la entidad prometen que este cambio se traducirá en niveles más altos de seguridad, privacidad de datos y una mayor estabilidad en los canales electrónicos que usan los clientes a diario.

Un operativo de 200 personas

La migración, que se ejecutó durante la madrugada del viernes 23 y las primeras horas del sábado 24, fue el punto final de un proceso que demandó 16 meses de preparación.

Para llevar a cabo el cambio sin afectar los datos sensibles, trabajaron unos 200 profesionales de distintos rubros. El equipo incluyó personal de planta del BPN y especialistas externos en control de calidad, redes y conectividad, quienes monitorearon el «apagón» y el posterior encendido del nuevo sistema.

Qué dijeron desde el banco

Desde el directorio destacaron que la actualización es la base para lo que viene. «Esta medida nos permitirá continuar creciendo en volumen de clientes, nivel de operaciones y variedad de servicios», explicaron en un comunicado oficial.

Asimismo, pidieron disculpas por las interrupciones del fin de semana, aclarando que eran necesarias para dar el salto tecnológico: «Pedimos disculpas por los inconvenientes causados el sábado; esta actualización nos permitirá mejorar la experiencia de nuestros usuarios«.