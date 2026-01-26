Empezó como un festejo local y hoy mueve millones de personas: el secreto detrás del éxito de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia tuvo su primera edición en febrero de 2013, aunque su creación formal data de 2010 mediante la ordenanza 11.947. En aquel debut, el evento contó con un presupuesto de 2,7 millones de pesos y una asistencia de 150.000 personas en tres jornadas.

Lo que inició como una alternativa para competir con festivales regionales consolidados, como la Fiesta de la Manzana o la de la Pera, terminó superando todas las previsiones de convocatoria.

Desde su lanzamiento, la curva de asistentes fue en ascenso constante, obligando a ampliar la superficie del predio en la Isla 132 de 100 mil a 170 mil metros cuadrados.

Se superó el con una grilla de seis días. 2025: 1.450.000 personas la visitaron en sus cuatro jornadas, con picos de 500.000 asistentes en el cierre de María Becerra.

Un punto de quiebre fundamental ocurrió en 2022, cuando tras cumplir con el requisito de 10 ediciones, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le otorgó el carácter de Fiesta Nacional. Este sello jerarquizó el evento y permitió captar un público masivo fuera de la provincia: actualmente, el 30% de los asistentes llega de localidades ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia de Neuquén capital.

La evolución de la grilla: de clásicos a estrellas globales

El análisis de los artistas que pasaron por la Isla 132 refleja el cambio de escala del festival. Tras un inicio con figuras como León Gieco y La Vela Puerca, la apuesta fue creciendo año tras año:

figuras de peso global como Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Camilo, Juanes y María Becerra consolidaron a Neuquén en el circuito de giras internacionales. El impacto del género urbano fue determinante con las presentaciones de Duki, Trueno, Wos, Lit Killah y Tiago PZK. El regreso de los grandes del rock (2024-2025): noches históricas con Fito Páez, Tan Biónica, Ratones Paranoicos y Divididos elevaron la jerarquía del escenario principal.

Hoy, el festival es el principal motor económico de la ciudad durante el verano. Genera ocupación hotelera plena no solo en Neuquén, sino también en ciudades aledañas como Plottier, Cipolletti y Centenario, consolidando al Paseo de la Costa como un centro de atracción turística de nivel nacional.

Grilla confirmada: Fiesta de la Confluencia 2026

