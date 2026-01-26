Viento en el Alto Valle y menos calor este lunes: cuándo volverán las tormentas y las temperaturas cercanas a los 40 ºC

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy un inicio de semana en el Alto Valle con un calor menos intenso al de días anteriores. La temperatura rondará entre los 21 y los 32ºC. No se esperan tormentas en Neuquén y Río Negro este lunes 26 de enero.

Habrá vientos leves en la mayor parte de la jornada.

El pronóstico del tiempo en Neuquén, Roca y Regina este lunes

En Neuquén, el cielo estará parcialmente nublado en gran parte de la jornada.

Se esperan vientos que rondarán los 20 km/h durante la mañana y tarde. Por la noche subirá un poco la intensidad y alcanzará los 40 km/h.

En Roca, la temperatura máxima será de 31ºC, con cielo algo nublado. El viento se acentuará durante la noche, pero sin ráfagas. De igual modo en Villa Regina. No esperan lluvias para este lunes.

Cuándo volverán las tormentas en el Alto Valle

Según marcó el SMN, desde el viernes habrá condiciones de inestabilidad en Neuquén, Roca y Villa Regina. Se pronostican tormentas aisladas y chaparrones.

Se espera que esté nublado gran parte de la semana. El miércoles, jueves y viernes las máximas rondarán los 37ºC.