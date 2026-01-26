Los municipios de Río Negro frente a sus exigencias salariales y cuáles son sus plantas de personal?

Una pasajera radiografía de los municipios rionegrinos asomó en diciembre en el debate legislativo por el presupuesto provincial. Aparecieron datos oficiales sobre sus limitaciones financieras por las exigencias salariales.

Los 39 Estados locales concentran 10.848 estatales -entre agentes y cargos políticos- pero varían en la dimensión de sus estructuras, que se advierte con un cruzamiento con el número de habitantes.

Hay municipios que cumplen con sus servicios con menos agentes y costos. Así, Los Menucos presenta una relación de un empleado por cada 141 residentes, pero otros tienen más personal y desembolsos, llegando a un estatal por cada 15 vecinos, como en Pomona (ver infografía).

Otra observación es el impacto de la masa salarial en sus ingresos por coparticipación. En la Legislatura, ese punto fue instalado por el oficialismo después de que distintas exposiciones aludieran a la estrechez de la Provincia frente a la presión de las erogaciones salariales.

La opositora María Laura Frei (PRO) afirmó que en el Presupuesto de la Policía se “destina más del 90 por ciento al pago de sueldos y tenemos una fuerza con salarios muy bajos, totalmente desmotivada y sin equipamiento”. Luego, Javier Acevedo (ARI) aseguró que de cada 100 pesos que ingresan a la Provincia, casi 70 van a la masa salarial, el 12,5 por ciento va en coparticipación a municipios, el 2 por ciento a la deuda y queda un 15 por ciento para “financiar infraestructura y todo lo que hace a los gastos de funcionamiento de todos los servicios públicos”.

Al cierre, el presidente del bloque del oficialismo, Facundo López, retomó el tema del personal y aceptó que la Provincia destina un 67% de sus ingresos al pago de salarios, pero remarcó que esa situación se vincula con los servicios que se brindan y redundó con que la Provincia “no abandona a nadie”. En esa línea, el legislador trajo a la discusión política a los municipios, volcando parte de un trabajo de Hacienda donde comparan las erogaciones salariales de los Estados locales con los recursos por coparticipación.

En el recinto, López mencionó a cinco, con el impacto de sus masas en los envíos de la Provincia. Citó a Bariloche (con 121%), Allen (con 102%), Roca (91%), El Bolsón (81%) y Cipolletti (55%).

Los municipios se diferencian también por las coberturas de sus servicios. Algunos lo prestan con sus agentes y otros contratan a empresas privadas. Foto Archivo.

Al profundizar en ese informe de Hacienda, hay cuatro municipios rionegrinos que no logran cubrir sus obligaciones salariales con la coparticipación bruta. Lidera San Antonio, con el 124%, seguido por Bariloche (121%), Allen (102%) y Fernández Oro (102%).

Otros cinco están por encima del 80%, con Río Colorado y Roca, con un 91%, seguidos por Cinco Saltos y Dina Huapi, ambos con el 82%, y El Bolsón, con 81%.

Luego, Viedma tiene comprometido un 78% de su coparticipación para la masa salarial, mientras que Sierra Grande y Catriel rondan el 73%.

En el rango del 60 al 70% de afectación, siete municipios aparecen: Cordero (69%), Regina (68%), Comallo (65%), Maquinchao (64%), Cervantes (63%), Chimpay (62%) y Jacobacci (61%).

El resto (ver cuadro) está por debajo. Una nota para el análisis: en las medianas y las pequeñas administraciones convive mayormente un elemento que distorsiona la relación. Figuran gestiones con baja incidencia de la masa salarial en las transferencias provinciales cuando, en realidad, presentan apremios por esas obligaciones. Ocurre que el informe oficial se basa en los montos informados a la Anses y, en casos, son parciales porque los pagos remunerativos consignados representan un bajo porcentaje de los haberes que se le abonan al empleado.

La relación de las plantas de personal con sus poblaciones es bien dispar. Hay municipios que tienen 141 vecinos por estatal, y otros llegan solo a los 15.

En el gobierno de Conesa se admite esa situación y se indica que la afectación salarial supera el 35% del estudio provincial. Se detalla que la coparticipación bruta está en los 366 millones, pero ingresan unos 240 millones, después de retenciones por 126 millones. Sus pagos netos por salarios rondan los 170 millones. Este número proyecta una masa mensual de unos 230 millones. Así, esa obligación requeriría el 63% de la coparticipación.



Otro efecto sobre la partida salarial se corresponde con los niveles remunerativos del municipio, que son marcadamente desiguales.

Los polos: Los Menucos y Pomona

La planta de empleados de los 39 municipios totaliza 10.848 estatales (incluye agentes y cargos políticos).

Cada Estado local tiene su estructura y su cobertura de servicios, pero vale la pena repasar la relación de su planta con la población.

Esa evaluación -que realizó Río Negro con los datos del informe de Hacienda- arroja una media general de 68 habitantes por agente municipal. En cambio, hay municipios que cumplen con sus servicios con menos agentes y costos y, por eso, el número de vecinos por cada estatal es mayor. Los Menucos, con 4.614 residentes, tiene 30 empleados públicos; entonces, proyecta una estructura de un estatal por cada 141 vecinos.

La contracara, en la otra punta, se ubica Pomona con 73 municipales y 1.119 pobladores, que constituyen un agente por cada 15 ciudadanos.

De los grandes municipios, Viedma (88), Cipolletti (87) y Roca (81) aparecen por encima de la media de la Provincia aunque entre esos Estados locales hay diferencias en sus prestaciones directas, pues la gestión capitalina atiende servicios -como la recolección de residuos- con la contratación de privados, mientras que los valletanos lo cubren con sus empleados municipales.

Bariloche evidencia una plantilla mayor a la media, con 65 habitantes por estatal, pero también es cierto que su cobertura de servicios con personal propio es amplia, incluyendo a una fábrica de asfalto.

El plantel barilochense es el más importante, con 2.093 agentes. Lo siguen Roca (1.353), Cipolletti (1.212), Viedma (689), San Antonio (498), Cinco Saltos (450), El Bolsón (439), Regina (419), Allen (390) y Catriel (342).

Continúa Sierra Grande -que con 9.076 residentes, un tercio de pobladores de los anteriores- tiene 317 empleados. Similares, como Huergo – con 8.755 pobladores- y Conesa -con 7.150- registran 108 y 66 agentes.

En las administraciones locales pequeñas se concentra -generalmente- un mayor índice de municipales porque son comunidades donde el Estado representa el principal mercado laboral por ausencia de otras posibilidades.