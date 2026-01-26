La deuda de Neuquén, por estar atada al dólar, es la mayor por habitante del país

Neuquén cerró el ciclo de los primeros nueve meses de 2025 consolidada como un actor central en el mapa de las deudas provinciales argentinas.

Según el informe de la consultora Politikon Chaco, la provincia registró un stock de deuda total de $1,23 billones al cierre del tercer trimestre. Esta cifra la ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en volumen nominal, solo superada por gigantes como Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A diferencia de otras jurisdicciones con deudas elevadas, el perfil neuquino mantuvo una particularidad técnica: el 93,6% de sus pasivos estuvo denominado en moneda extranjera. Esta dolarización de la deuda fue una constante durante todo el 2025, lo que la expuso a las fluctuaciones del tipo de cambio, aunque con la ventaja de poseer ingresos atados al mismo valor.

La relación entre lo que la provincia debe y lo que genera fue un indicador clave este año. El stock representó el 23,8% de sus ingresos totales, una cifra que se mantuvo por debajo del promedio consolidado nacional (31,2%). Esto indicó que, si bien el monto es alto, la capacidad de recaudación y las regalías permitieron un manejo financiero con mayor margen que distritos como Buenos Aires o La Rioja.

El impacto por habitante: Neuquén en la cima del ranking

El dato más impactante del reporte fue el análisis per cápita, donde la provincia no tuvo competencia. Neuquén registró una deuda de $1.750.666 por habitante, la más alta de toda la Argentina. Este nivel superó ampliamente a La Rioja ($1,39 millones) y a su vecina rionegrina, que apenas alcanzó los $471.888 por cada ciudadano.

El informe explicó que esta diferencia sustancial respecto al resto del país ocurrió porque Neuquén contó con pasivos garantizados por regalías hidrocarburíferas. Esta «espalda» financiera permitió a la gestión provincial acceder a mercados de crédito que otras provincias no pudieron explorar, aunque dejó una carga de deuda por persona muy superior a la media nacional de $625.866.

En términos de evolución, la provincia logró reducir su stock real en un 16,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia a la baja fue compartida por la mayoría de las provincias argentinas durante 2025, a excepción de distritos como Tucumán, Santa Fe y Córdoba, que incrementaron sus niveles de endeudamiento en moneda constante.

Composición y comparación con el escenario nacional

A nivel nacional, el 72,1% de la deuda provincial estuvo concentrada en Títulos Públicos. Neuquén acompañó esta tendencia, formando parte del grupo de provincias que priorizó el mercado de capitales y organismos internacionales sobre el endeudamiento con bancos locales. Mientras San Luis o Santa Cruz mostraron ratios de deuda cercanos a cero, Neuquén mantuvo una estrategia de financiamiento activa ligada al desarrollo de Vaca Muerta.

El escenario de cierre de año para 2025 también mostró que la deuda provincial consolidada representó el 3,21% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo de la última década. Neuquén contribuyó a esta estadística mediante la cancelación neta de compromisos y la falta de emisión de nuevos bonos de gran escala durante el tercer trimestre, a diferencia de Córdoba que volvió al mercado internacional en julio.

Finalmente, el análisis de Politikon Chaco destacó que la extinción de los pasivos con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) cambió el mapa de acreedores para muchas jurisdicciones. En este contexto, la provincia de Neuquén reafirmó su perfil de deudor internacional sofisticado, manteniendo una estructura financiera que, aunque pesada por habitante, permaneció sustentada por la proyección exportadora de su cuenca energética.