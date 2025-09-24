El desafío financiero de la semana: el Gobierno lanza una licitación para renovar vencimientos por $5,6 billones

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, anunció una licitación de instrumentos financieros con el objetivo de renovar vencimientos por un total de $5,6 billones, un desafío significativo pero que llega con más alivio después de que Javier Milei recibiera, además del apoyo de Donald Trump, un espaldarazo financiero de dos de las principales entidades de crédito del mundo

Esta operación que se da en un contexto de relativa calma en el mercado cambiario, se realizará el viernes, según el calendario establecido por la Secretaría de Finanzas, y es la segunda del mes. El objetivo es captar los pesos necesarios para evitar un aumento de la emisión monetaria y mantener la estabilidad macroeconómica.

Cabe resaltar que la licitación se produce tras la reciente aprobación de un paquete de ayuda financiera y la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones de carnes y granos, medidas que han generado un clima más favorable en los mercados.

El éxito de esta licitación será clave para la gestión financiera del Gobierno, ya que le permitirá sortear el importante cúmulo de vencimientos de deuda en pesos que enfrenta en lo que resta del año. Según lo informado en Noticias Argentinas, se espera que el Tesoro ofrezca una serie de instrumentos de deuda que se adapten a la demanda del mercado, buscando renovar compromisos y alargar los plazos de vencimiento, también mantener las tasas de interés bajo control.

Fuerte respaldo financiero de organismos internacionales para el Gobierno de Javier Milei

El comunicado del BID, emitido tras el encuentro del presidente argentino con Donald Trump en Estados Unidos, no especificó nuevos créditos, sino que se enfocó en la posibilidad de adelantar desembolsos ya acordados.

«Estamos trabajando para expandir de forma sustancial nuestras operaciones en Argentina, con el objetivo de fortalecer nuestro respaldo al país en los próximos 15 meses», comunicó Goldfajn. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el gesto a través de sus redes sociales.

Esta mecanismo, conocido como front load, busca acelerar la llegada de divisas al país en un momento clave para el programa de reformas del Gobierno. La noticia llega poco después de un anuncio similar por parte del Banco Mundial, lo que marca una tendencia de apoyo coordinado.

La decisión del BID se basa en la Estrategia País aprobada en julio de este año, que define una hoja de ruta con el Gobierno para impulsar la competitividad, consolidar el equilibrio fiscal y modernizar la infraestructura. Esta agenda, liderada por el sector privado, busca sentar las bases para un desarrollo sostenido.