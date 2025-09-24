Pablo Wende sobre el apoyo de Estados Unidos: «Si los salvatajes no se usan bien son salvavidas de plomo»

El presidente Javier Milei inició esta semana un viaje por Estados Unidos. Tuvo una reunión el martes con Donald Trump. El líder republicano ratificó su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero. Hoy seguirá la agenda con un discurso en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y más tarde con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Cuál podría ser el impacto del «salvataje» del Gobierno norteamericano.

El economista Pablo Wende brindó su columna semanal en Río Negro Radio y habló del «apoyo del tesoro norteamericano» hacia Argentina. «Por ahora el respaldo es total«, indicó.

Uno de los puntos centrales es que habrá un respaldo financiero que de alguna manera garantizaría pagos para afrontar la deuda que tiene que pagar Argentina en los próximos 15 meses. El especialista mencionó que Luis Caputo adelantó que funcionarios del tesoro norteamericano y del ministerio de Economía mantienen reuniones. «Caputo dijo que hay una cifra que se está negociando», señaló Wende aunque aclaró que por ahora «no está claro de cuánto sea el monto» y si desde Estados Unidos pedirán «alguna garantía».

Además, sumó que «no estoy seguro que ese dinero que pueda poner el tesoro vaya a las reservas del Banco Central».

Donald Trump y Javier Milei se reunieron en Estados Unidos. Foto: Gentileza Presidencia.

Señaló que la baja del dólar y del riesgo país, sumado a la suba de los bonos argentinos y que se frenara la corrida cambiaria «hace que el gobierno transite más tranquilo lo que queda de acá a las elecciones de octubre».

Ya hubo un salvataje de Estados Unidos en 2018

Sobre las negociaciones con Estados Unidos marcó que si bien se trata de algo importante sostuvo que «los salvatajes no aseguran nada de lo político». Al respecto, recordó que ya hubo un salvataje a la argentita en 2018 cuando era gobierno Mauricio Macri.

«Trump dio una mano increíble a Macri y el fondo monetario nos prestó 44 mil millones de dólares. Si el programa económico no esta bien y sino mejora la confianza estos megas salvatajes después nos funcionan. Lo de 2018 tiene que ser una lección para ahora», señaló.

Marcó que «si no se usan bien son salvavidas de plomos».

«Retenciones cero será difícil para el año», sostuvo el economista

Wende por otro lado se refirió a la eliminación temporal de las retenciones en las exportaciones de granos. Señaló que fue una medida del Gobierno nacional «para apurar al sojero a liquidar. Sino las cerealeras podían esperar. Ahora está habiendo una oferta importante del campo», explicó. Además sumó que luego el Ejecutivo también incorporó a los productos cárnicos.

En cuanto a las proyecciones de cómo seguirá más allá del 31 de octubre, la fecha marcada por el Gobierno nacional del tiempo de la medida, el especialista opinó que «retenciones cero será difícil para el año que viene, pero si me imagino una alícuota menor».