Segunda revisión con el FMI: Argentina encamina la aprobación para fines de abril

El Gobierno nacional atraviesa las instancias finales de la negociación con el FMI para sellar la segunda revisión del programa.

Con el borrador del Staff Level Agreement (SLA) ya en el Ministerio de Economía, el equipo de Luis Caputo proyecta una aprobación antes de fines de abril, respaldada por la sintonía política con Estados Unidos y el cumplimiento de las metas fiscales.

El «waiver» por 2025 y el récord de reservas en 2026

Aunque el clima es de optimismo, el acuerdo incluirá un waiver (perdón) técnico por no haber alcanzado la meta de reservas netas al cierre de 2025. Sin embargo, este incumplimiento quedó compensado por la performance del primer trimestre de 2026:

El BCRA ya sumó más de USD 3.000 millones en lo que va del año y se alcanzó el 30% del objetivo anual en solo tres meses. El acumulado total roza los USD 28.000 millones, superando los registros de las tres gestiones anteriores.

La fluidez de la negociación responde al fuerte alineamiento de Javier Milei con Donald Trump.

Gestos como el encuentro con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la llegada de José Luis Daza al equipo económico, han sido claves para que el FMI considere al plan argentino como un «caso testigo» de éxito en la región.