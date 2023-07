El FMI prevé recesión y empresarios criticaron las medidas de Sergio Massa: cuál es el panorama

Los desafíos económicos de la Argentina quedaron ayer plasmados en las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguró más recesión y más inflación en el corto plazo.

La mala noticia se conoció mientras se esperan definiciones respecto al nuevo acuerdo que busca sellar el ministro de Economía y aspirante presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa para acceder a los próximos desembolsos del Fondo y cubrir así los compromisos que restan en 2023.

Pero también en las últimas horas se intensificaron las quejas del sector empresarial sobre las medidas que implementó el gobierno nacional para tratar de sobrevolar la compleja crisis cambiaria que el lunes se materializó en un sobresalto del informal dólar “blue”.

Al presentar su informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI anunció que revisó a la baja sus cálculos sobre la Argentina: ahora, los analistas del organismo multilateral de crédito prevén que el 2023 cerrará con una recesión de 2,5% y que la inflación ascenderá al 120% anual. El pronóstico contrasta con las mejores perspectivas para Brasil, cuya economía se expandirá 2,1% (+1,2 puntos respecto a la previsión de abril) y México (2,6%, +0,8 puntos porcentuales), y una mejora de 1,9% promedio en América Latina.

Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, reconoció que se trata de una “una revisión a la baja bastante significativa” respecto del diagnóstico de abril, cuando se suponía que el PBI de la Argentina iba a terminar el año con mínimo avance de 0,2%.

Los mismos cálculos prevén que la economía mejorará en 2024 con un crecimiento de 2,8% impulsado por “la producción agrícola”, tal como indicó Brooks.

El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, indicó que el país “se enfrenta a una situación muy difícil, especialmente agravada por la sequía agrícola”.

Más allá del comunicado conjunto para ponderar los avances de los equipos técnicos, siguen sin conocerse los términos que surgieron de la renegociación. Massa estimó que hoy se terminarán los pasos burocráticos propios del Fondo y que luego restará la bendición del board, instancia en la que el gobierno nacional confía en el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

Mientras tanto, los actores de la economía argentina decidieron salir en conjunto a criticar las nuevas disposiciones de la Casa Rosada para capear el drama cambiario. Ayer la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial (UIA) y el Foro de Convergencia Empresarial difundieron comunicados con duros cuestionamientos contra las recientes acciones oficiales, que incluyeron más complicaciones para acceder a dólares.

“El anuncio del Poder Ejecutivo sobre la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes agrega un peso adicional a la carga tributaria que agobia desde hace tiempo a las empresas y a los ciudadanos en general, trabando la actividad productiva y desincentivando la inversión privada”, alertaron desde el Foro de Convergencia Empresarial.

En línea se pronunció la UIA al indicar que las medidas que entraron en vigencia en las últimas horas “impactan negativamente en la producción, limitando aún más el acceso a insumos necesarios para la industria”. “Creemos que la Argentina debe contar con un plan macroeconómico a mediano y largo plazo. Para ello resulta muy importante lograr un acuerdo con el FMI que dé previsibilidad a los compromisos externos y a la administración de las reservas internacionales. Argentina atraviesa una coyuntura macroeconómica compleja, con dificultades que se acumularon en los últimos años (restricción de divisas y reducidas reservas internacionales, elevada inflación, déficit fiscal y restricciones de financiamiento).

El dólar «blue» recortó la fuerte suba de los últimos días, pero escaló el MEP

El dólar «blue» registró ayer su mayor caída diaria en tres meses, y la brecha perforó el 100% alcanzado el lunes, cuando la divisa paralela se disparó tras las medidas tomadas por el Ministerio de Economía sobre el tipo de cambio oficial.

El dólar paralelo cedió $16 hasta los $536 para la venta. El lunes, el tipo de cambio llegó a dispararse $23 a $552. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 97,4%. Así, acumula una suba del 9,9% en julio, y se perfila a superar la inflación mensual y, obviamente, la tasa efectiva mensual que paga un plazo fijo tradicional. En lo que va del 2023, el incremento acumulado del dólar blue en la city porteña es de $199, un 56,9% .

Los dólares financieros, por su parte, operan en alza este martes. El dólar MEP supera los $500 y se vende a $513,70, un 3,78% más que el lunes, mientras que el contado con liquidación cotiza en $539,68 con una suba diaria del 1,85%. El dólar Qatar subió hasta un nuevo máximo de $ 569,3, mientras que el dólar turista o tarjeta cerró en a $498,1. Las medidas anunciadas por Sergio Massa, lejos de simplificar el esquema cambiario, lo complejizaron y ya son son los 11 tipos de cambio vigentes.

Saldo positivo para el Central

El Banco Central (BCRA) finalizó la rueda con compras por US$ 85 millones y ventas por 176 millones en yuanes, consolidando un resultado de US$ 61 millones de compras netas. Tras estas intervenciones, el saldo negativo en dólares de julio cayó a US$ 62 millones y en yuanes a 7.779 millones de ventas netas. Las liquidaciones de las economías regionales, con un dólar agro mas caro, ingresaron US$ 68,526 millones, la cifra más alta de las últimas dos semanas.