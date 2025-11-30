El Gobierno acelera la venta de bienes del Estado: subastas ya recaudaron millones y ahora Diputados remata 20 autos

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, profundiza su política de desprendimiento de bienes estatales. Esta estrategia busca reducir la estructura de gastos y monetizar activos en desuso. En los últimos dos años, se vendieron 83 automóviles de organismos públicos, recaudando cerca de USD 490.000.

Los vehículos rematados superaron en más de USD 130.000 los precios base de subasta. Gran parte de la flota provino del Ministerio de Justicia, con 35 unidades, seguido por la AABE y ADIFSE. También se incluyeron dos automóviles provenientes de decomisos judiciales por causas de trata de personas.

Entre las operaciones de mayor envergadura, se destacó la venta de cinco vehículos por casi USD 70.000, adquiridos por la empresa Simen SA. Otro lote de 13 unidades fue adjudicado a la firma Plusbyte SRL por un monto de USD 55.000. Estas transacciones reflejan la activa participación de empresas en las subastas estatales.

Subastas millonarias del Estado: en Diputados también remata su flota

La política de subastas se extiende al Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados de la Nación anunciando la venta de 20 autos de su flota oficial. El remate se realizará el próximo 5 de diciembre de forma online, a través del portal del Banco Ciudad. Los precios base de estos vehículos suman un total de $170,3 millones, equivalentes a casi USD 120.000.

La flota incluye modelos como Chevrolet Prisma, Peugeot 408 y Ford Ranger, con años de fabricación entre 2008 y 2014. Destacan una camioneta Ford Ranger 2014 con un precio base de $16 millones y una Renault Master 2010 a $15 millones. Un Chevrolet S10 saldrá a subasta por $13,5 millones.

Esta no es la primera vez que la Cámara baja realiza este tipo de acciones, ya que el presidente Martín Menem concretó la venta de 46 autos oficiales el año pasado. Según se informó en su momento, los fondos obtenidos se destinarían a inversión edilicia y adquisición de bienes de uso. La medida se enmarca en un compromiso de austeridad y eficiencia en el gasto público.