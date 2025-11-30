Empieza un diciembre económico con el foco en el dólar, la recaudación y los indicadores clave del Indec

Diciembre se inicia con una intensa agenda económica marcada por la evolución del dólar y la difusión de datos clave por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La atención inicial se posa en la publicación de la recaudación tributaria nacional de noviembre, prevista para mañana lunes 1.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este indicador podría consolidar el cuarto mes consecutivo de retroceso real, al quedar por debajo del ritmo inflacionario del período.

La cotización del dólar oficial finalizó noviembre con una suba gradual, pero sin modificar su valor de inicio y cierre, manteniéndose en los $1.475. Así, el tipo de cambio minorista abrirá diciembre a $1.425 para la compra y el mismo $1.475 para la venta en el segmento oficial.

En el mercado paralelo, el dólar blue comenzará el último mes del año en $1.435.

Por su parte, las cotizaciones de los dólares financieros también muestran sus valores de apertura: el MEP lo hará en $1.482,9 y el Contado Con Liquidación (CCL) en $1.516,1, marcando el pulso financiero inicial.

Agenda económica cargada: se conocerán los próximos informes del INDEC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), bajo la dirección de Marco Lavagna, tendrá una intensa primera semana de diciembre con la difusión de varios indicadores clave. Entre miércoles y viernes se publicarán los índices de producción industrial pesquero (IPI pesquero) y el IPI minero, ambos correspondientes al mes de octubre.

El dato más esperado en materia de precios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, se conocerá el jueves 11 de diciembre, en la segunda semana del mes. Se prevé que el costo de vida registrado durante el mes pasado se mantenga por encima del 2%.

Caputo defendió el tipo de cambio

Durante la semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el actual tipo de cambio frente a las críticas que lo señalan como «atrasado». El funcionario posteó en la red X un gráfico que mostraba un aumento récord en las exportaciones, desafiando a economistas del sector privado.

Según Caputo, este es un «primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’». Estas declaraciones buscan contrarrestar la percepción de una divisa subvaluada.

En otro orden, el ministro mantuvo encuentros con representantes de firmas británicas que operan en el país, manifestando optimismo por el año 2026. Destacó una «convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos» para el futuro cercano.

Para la primera semana de diciembre, la agenda de Caputo incluye reuniones enfocadas en la implementación de las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, vinculadas principalmente a los planos fiscal y laboral.

