El Gobierno alcanzó la licitación de deuda con vencimientos de $16 billones, mientras el dólar continúa a la baja

El Gobierno dio un paso adelante en la licitación de bonos del tesoro por los dos Bonares en dólares que vencen en 2027 y 2028, lograron reunir 300 millones de dólares. De esta forma se logró renovar más deuda de la que vencía: $9,92 billones para cubrir compromisos por $9,3 billones, lo que representa una renovación del 127%.

El ministro de Economía, Luis Caputo superó una prueba relevante en el mercado al concretar con éxito una licitación de deuda que le permitió refinanciar vencimientos y estirar plazos, todo el panorama se desarrolla en medio de un escenario de baja del dólar y relativa estabilidad financiera. El resultado fue interpretado como una señal positiva por parte del mercado.

En la subasta, el Tesoro logró renovar el 127% de los compromisos en pesos que vencían, al adjudicar $9,92 billones frente a obligaciones por $9,3 billones. Este nivel de refinanciamiento permitió no solo cubrir los vencimientos, sino también retirar liquidez del mercado por más de $600.000 millones.

Este escenario combina una política de absorción de pesos, tasas en baja y acumulación de financiamiento en moneda local y extranjera, mientras el Gobierno busca consolidar la estabilidad financiera y afrontar próximos vencimientos de deuda sin generar tensiones en el mercado.

La baja del dólar MEP y los plazos de vencimiento

En paralelo, el mercado cambiario continuó mostrando una tendencia a la baja. Los dólares financieros se mantuvieron en descenso y el dólar MEP llegó a ubicarse por debajo del blue, en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas de estabilidad.

Como resultado de la estrategia oficial, el perfil de vencimientos se extendió: el plazo promedio de la deuda en pesos pasó a ubicarse en torno a un año y ocho meses, lo que reduce las presiones financieras en el corto plazo.

Luis Caputo, ministro de Economía (Foto: archivo)

Los valores obtenidos en la subasta y qué montos se esperan para los próximos años

El equipo económico avanzó en la colocación de deuda en dólares a través de bonos con vencimientos en 2027 y 2028, que en conjunto captaron unos US$ 300 millones. Aún resta una segunda ronda de licitación para completar el objetivo previsto en moneda extranjera.

Un dato destacado fue la fuerte demanda por instrumentos de corto plazo, en particular las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAP), que concentraron cerca del 50% de las ofertas. Estos títulos ofrecen una tasa mensual cercana al 2% y reflejan la preferencia de los inversores por activos de menor duración en un contexto de tasas en descenso.

Con estos resultados el riesgo país quedó casi neutro, con un aumento de 2 unidades (+0,4%) a 527 puntos básicos. Se esperaba que con la liberación de USD 1.000 millones del préstamo del FMI, los títulos se consolidaran y afecte directamente al valor del riesgo país de cara al segundo trimestre de 2026.