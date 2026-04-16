Luis Caputo en Washington: qué negocia con el Banco Mundial y el BID para asegurar los dólares de julio

En el marco de la Asamblea de Primavera en Washington, Luis Caputo despliega este jueves 16 de abril una agenda estratégica orientada a fortalecer las reservas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Argentina. Tras el espaldarazo técnico del FMI recibido ayer, el titular de Economía concentra sus esfuerzos en obtener garantías de los principales organismos de crédito para facilitar el acceso a dólares de bancos extranjeros.

La actividad de la jornada comenzó con un encuentro con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y continuará con Sergio Díaz Granado del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Por la tarde, el ministro se reunirá con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo central de estos cónclaves es negociar avales que permitan al país cancelar los compromisos con acreedores privados en julio, un punto crítico para la estabilidad del programa económico.

Desembolso del FMI y nuevas metas para 2026

La comitiva argentina, que integran también el viceministro José Luis Daza y el titular del BCRA, Santiago Bausili, llegó a esta instancia con un logro clave: la aprobación de la revisión técnica del Fondo Monetario Internacional. Este paso habilitará un desembolso de US$1.000 millones una vez que sea ratificado por el Directorio en las próximas dos semanas.

Sin embargo, el escenario planteado por el organismo en sus últimas proyecciones marca desafíos importantes para la administración de Javier Milei:

Crecimiento: El FMI recortó la previsión del PBI al 3,5% para 2026.

El FMI recortó la previsión del PBI al para 2026. Inflación: Se estima que el año cerrará en torno al 30,5% , ajustando al alza las previsiones previas.

Se estima que el año cerrará en torno al , ajustando al alza las previsiones previas. Reservas: La meta de acumulación se mantiene como la variable más exigente para el Banco Central.

Inversiones y agenda global

Más allá de la deuda, Caputo busca promover oportunidades de inversión. En su primer día, mantuvo contactos con representantes de Emiratos Árabes Unidos, el Banco Popular de China y referentes del sector financiero como André Esteves (BTG Pactual) y el economista Arthur Laffer.

La agenda del ministro en la capital estadounidense se completará con su participación en el Comité Monetario y Financiero Internacional y en el encuentro de ministros del G20, donde se abordarán temas de educación financiera global y crecimiento económico. Para el viernes, se espera una reunión formal de Caputo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras un breve contacto informal mantenido ayer miércoles.

Con información de Agencia Noticias Argentinas (NA)