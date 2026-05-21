El Gobierno analiza flexibilizar el régimen de inocencia fiscal luego de una reunión con contadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con representantes de asociaciones de contadores de todo el país, con quienes acordó cambios en el régimen de inocencia fiscal y una prórroga en próximos vencimientos.

Contadores se reunieron con Luis Caputo por la Ley de Inocencia Fiscal

“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que, si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo apuntó que “también nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”. El ministro se expresó en redes sociales y al momento no hay detalles de esos cambios.

Se espera que en los próximos días se comuniquen los cambios, que además deberán ser analizados por ARCA.

A la fecha, la iniciativa del Gobierno, que viene impulsando desde hace más de un año, no tiene la aceptación esperada por parte de los ahorristas.

La reticencia tiene como origen algunas advertencias de contadores y abogados acerca de los riesgos que puede acarrear inscribirse en este régimen.

NA