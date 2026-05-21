Un testigo clave de la Causa Cuadernos se retractó y negó haber visto «bolsos y valijas»: la confesión del portero de Cristina Kirchner

El juicio oral por la emblemática Causa Cuadernos sumó un capítulo inesperado que sacude la investigación original. Julio César Silva, el encargado del edificio donde reside la expresidenta Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, se presentó a declarar y se retractó de su testimonio brindado en 2018.

Durante la etapa de instrucción, el departamento de la exmandataria había sido señalado por los acusadores como el destino final del dinero recaudado proveniente de supuestas coimas. Sin embargo, frente al tribunal, el relato del testigo clave dio un giro sorpresivo.

Presiones, amenazas y una firma sin leer: el trasfondo del testimonio en 2018

Ante las preguntas del juez Germán Castelli, el encargado fue contundente respecto a su declaración de hace seis años: «Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí. Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije».

En el expediente original de 2018, figuraba que Silva había testificado ver al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, ingresando con personas y que presenció «movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días».

En su nueva comparecencia, el hombre de 69 años explicó que, en aquella ocasión, se sentía fuertemente «presionado» y denunció que le hacían referencias constantes a su familia: «No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas». Según su relato, esto sucedió durante la instrucción del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

Silva mencionó que Muñoz solía andar con un «portafolio y un bolsito», pero negó haber presenciado un desfile de bolsos.

Asimismo, acotó que gracias a su relación con Muñoz se le facilitó conseguir trabajos en la función pública para sus hijas y hasta recordó que Cristina Kirchner le dijo «quedate tranquilo que el día que él se reciba le vamos a conseguir trabajo» en relación a su hijo cuando estudiaba Geología en relación a Vaca Muerta.

La vez que Bonadio pidió seguir un allanamiento «hasta encontrar algo»

Durante sus más de dos horas y media de declaración, el encargado sí reafirmó que las unidades del primer y cuarto piso sobre la propiedad ubicada en Juncal y Uruguay, pertenecen al empresario Fabián De Sousa, rectificando su versión de 2018 donde había adjudicado uno de los departamentos a Cristóbal López.

Además, reconstruyó un supuesto diálogo entre el juez y un comisario durante un allanamiento. Según Silva, estaba cerca de un policía después de más de 11 horas de allanamiento y escuchó cuando Bonadio, a los gritos, le ordenaba continuar con el operativo «hasta encontrar algo».

El testimonio ocasionó contrapuntos en el tribunal y llevó varios reclamos de los abogados defensores, quienes se oponían a profundizar el tópico.

La escena descripta por Silva motivó preguntas del tribunal y, a la vez, reclamos de los abogados defensores, que se oponían a profundizar sobre el tema.

Quién era Daniel Muñoz en el entramado judicial

El nombre de Daniel Muñoz no es uno más en la causa. El exsecretario privado de Néstor Kirchner (fallecido en 2016) es considerado por la fiscalía como el engranaje central en la recepción y traslado de los fondos ilegales hacia la provincia de Santa Cruz. Su nombre aparece mencionado 87 veces en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

La investigación sobre su patrimonio derivó en el procesamiento de su viuda, Carolina Pochetti, acusada de liderar una asociación ilícita que lavó al menos 70 millones de dólares.

Según la investigación de la fiscalía, esos fondos fueron invertidos en 16 propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York y en un faraónico proyecto turístico en las islas Turks and Caicos. En agosto de 2025, la Cámara Federal le amplió un embargo multimillonario.

El juicio continuará la próxima semana y los focos ya están puestos en la próxima testigo: Hilda Horovitz, la exmujer del chofer Oscar Centeno.