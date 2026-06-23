El Gobierno apuesta a conseguir USD 5.000 millones de bancos internacionales antes de agosto

El Gobierno hizo oficial el aval para negociar préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías de organismos multilaterales aprobadas la semana pasada y con una fecha límite ya definida para agosto.

El plan para reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y lo que resta saldar

Mediante el Decreto 478/2026, el Ejecutivo autorizó operaciones de financiamiento en dólares por hasta USD 5.000 millones con entidades externas. La decisión forma parte de la estrategia oficial para reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y se instrumentará a través de préstamos que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

La autorización formal para tomar los préstamos responde a un plan que el equipo económico de Caputo ya había anunciado. La semana pasada, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron garantías por USD 2.000 millones y USD 550 millones, ambas destinadas a respaldar las negociaciones con las entidades financieras internacionales. Los avales permiten negociar mejores condiciones de crédito y constituyen un paso central para asegurar el fondeo necesario en el corto plazo.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que los préstamos con las entidades internacionales se concretarán antes de agosto, ya que este es el plazo que se fijó como fecha límite. La medida de independiente al pago que Caputo deberá afrontar a principios de julio que corresponde a un pago de USD 4.200 millones a bonistas.

De acuerdo a esto, el Tesoro prácticamente ya cuenta con los dólares necesarios para cumplir el compromiso, considerando también el margen que resta por colocar del Bonar 2028 (AO28) esta semana.

Por ahora, el ministro de Economía cuenta con la garantía del Banco Mundial y del BID, pero todavía queda pendiente que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la cual se tratará a fines de julio y oscilará entre USD 250 millones y 300 millones de dólares.

Ese adicional completará el esquema de garantías multilaterales para los préstamos, ampliando el acceso a financiamiento internacional y mejorando el perfil crediticio argentino ante el mercado.

Según lo manifestado, la intención del titular del Palacio de Hacienda es despejar todos los vencimientos de deuda que restan hasta el final de la gestión de Javier Milei. El objetivo es claro: evitar tensiones financieras durante el año electoral.

Con información de Infobae