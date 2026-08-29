El Gobierno avanza con dos medidas para bajar la morosidad y facilitar el cobro de créditos

Ante los altos niveles de morosidad registrados en las personas y familias, el Gobierno prepara el terreno para mejorar la cobrabilidad de las cuotas de los préstamos en bancos y fintech. Si bien el nivel de incumplimientos pareció tocar un techo, el porcentaje continúa en niveles históricos y afecta a casi seis millones de personas.

En uno de los últimos informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los atrasos en deudas familiares dejaron de crecer en junio por primera vez en un año y medio. La tasa de morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito fue del 12,8% en junio, con un leve retroceso de 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo. De acuerdo al Informe sobre Bancos del BCRA, el porcentaje general de irregularidad del crédito quedó en 7,6%.

Con el objetivo de profundizar esa tendencia, la gestión nacional pondrá en marcha dos herramientas clave. Desde el lunes 31 de agosto comenzará a regir el mecanismo de Cobros por Transferencia, que autoriza a las entidades a debitar la cuota pendiente directamente desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente moroso.

Para activar este sistema, el tomador del crédito deberá otorgar su autorización expresa, la cual podrá ser revocada de forma inmediata en cualquier momento. A fin de evitar el sobreendeudamiento, las cuotas deberán ser fijas, iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Si el dinero del préstamo se depositó en una cuenta de un banco distinto al prestamista, la entidad acreedora estará facultada a debitar la cuota de esa cuenta de destino en caso de demoras.

La entidad deberá notificar al usuario con un día de anticipación antes de proceder al débito. Para evitar conductas abusivas, las operaciones se limitan a un intento inicial y un máximo de dos reintentos, fijados a las 48 y 96 horas.

La medida generó resistencia en el sector financiero por lo que consideran fallas de diseño. Los bancos y proveedores de crédito advierten que solo se puede cobrar de la cuenta donde se depositó el préstamo, lo que resta utilidad práctica ante el reparo de transferir fondos a cuentas de la competencia. Además, se cuestiona que no se podrán computar intereses ante eventuales retrasos.

La segunda norma en carpeta contempla la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo para descontar las cuotas directamente del salario. Esta herramienta fue reglamentada bajo el artículo 36 de la reforma laboral y su entrada en vigencia dependerá de las normas complementarias que defina el BCRA

Con información de N.A