Traspaso de las rutas 22 y 151: los intendentes peronistas apoyan, pero sus legisladores marchan por separado

El gobernador Weretilneck y la intendenta Soria habla en el acto de Cipolletti. La jefa roquense apoya el traspaso, con reparos y críticas al abandono nacional. Foto: Florencia Salto.

Los intendentes peronistas que viajaron a Cipolletti para participar del acto del gobernador Alberto Weretilneck por el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 se retiraron con una idea: organizar un encuentro más amplio con los legisladores para intentar construir una posición conjunta.

Los parlamentarios de Vamos con Todos y del PJ no fueron al encuentro gubernamental y el próximo jueves 3 de septiembre deberán fijar posición en la Legislatura frente al proyecto de ratificación del convenio con Nación para la cesión de esos corredores viales. La iniciativa incluye además la declaración de emergencia vial y la autorización para gestionar un préstamo de 60 millones de dólares destinado al reacondicionamiento de las rutas.

Hay reparos y también incertidumbre sobre las condiciones del traspaso, pero los jefes comunales respaldaron la decisión provincial.

“Nos vamos a reunir todos, antes del 3, para intentar una posición común”, anticipó la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.

Vamos con Todos se perfila con un voto de apoyo crítico al traspaso de las rutas, en línea con el posicionamiento de los intendentes. Foto: Marcelo Ochoa.

«El abandono nacional de las rutas no se puede tapar. Hay que intervenir y la Provincia se hace cargo. Me pongo contenta por la comunidad, pero no voy a dejar de seguir reclamando lo que corresponde”, afirmó al día siguiente del encuentro en Cipolletti mientras programaba una “mesa interna” entre los intendentes y legisladores.

Concluida la reunión de Cipoletti, Salzotto habló del tema con la intendenta de Roca, María Emilia Soria, quien también valoró el paso dado por Weretilneck, aunque cuestionó a Nación por la retención de los fondos impositivos destinados a las rutas.

Otro de los asistentes, el intendente de General Godoy, Albino Garrone, también entendió la decisión frente al crítico estado de las rutas, aunque objetó presentarla como “algo bueno” o “histórico”. Para el jefe comunal, se trató de “un día malo” por el desentendimiento nacional que representa.

Los días posteriores mostraron que difícilmente los intendentes concreten el pensado encuentro con los legisladores peronistas.

La coincidencia buscada aparece todavía lejana. Incluso, las dos bancadas —Vamos con Todos y el PJ— no parecen encaminarse hacia una misma posición frente a la votación.

Esa dispersión quedó expuesta en los recientes proyectos vinculados con las rutas presentados por el bloque que preside el sorista José Luis Berros, sin acompañamiento de sus pares del PJ. Esta expresión, que encabeza Daniel Belloso, insinúa una postura más dura en su oposición al acuerdo.

La bancada del PJ-NE, que preside Daniel Belloso, pronostica un rechazo más férreo al convenio aunque el voto definitivo todavía no está resuelto. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre esas iniciativas, Vamos con Todos presentó un proyecto de ley que desafía a la Provincia al reclamar que la transferencia alcance también a las rutas nacionales 23, 3 y 40. Además, exige el envío de los fondos correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Este proyecto tiene autoría de Fabián Pilquinao y acompañan Berros, Magdalena Odarda, Luciano Sempé y Ayelén Spósito.