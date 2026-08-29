Quién era el hombre hallado sin vida en el lago Pellegrini: un deportista apasionado de Cinco Saltos

Miguel Eduardo Lorca, de 67 años, era oriundo de Cinco Saltos y era conocido por su pasión por el deporte y las actividades al aire libre. El hombre había ingresado al lago Pellegrini en kayak y era buscado desde el viernes, luego de que sus allegados perdieran contacto con él.

Este sábado al mediodía, una embarcación de Prefectura Naval encontró su cuerpo en el espejo de agua, a unos 100 metros del sector de parrillas, según confirmó el jefe de la Regional Quinta, Javier Yañez, a Diario RÍO NEGRO.

Tras el hallazgo, se trasladaron al lugar efectivos del Gabinete de Criminalística y un médico policial. La autopsia está prevista para este domingo a las 9 y permitirá determinar las causas de la muerte.

Lorca era conocido por familiares, amigos y vecinos de Cinco Saltos por su vínculo con el deporte y la naturaleza. Entre las actividades que realizaba habitualmente estaban correr, andar en bicicleta y remar en kayak.

Sus allegados señalaron que era una persona acostumbrada a realizar este tipo de actividades y con experiencia en distintos entornos naturales. Por ese motivo, desde el comienzo del operativo consideraban que algún imprevisto podría haberle impedido regresar a la costa.

Cómo fue la búsqueda en el lago Pellegrini

El operativo comenzó durante la tarde del viernes y se reanudó este sábado por la mañana. Prefectura Naval participó con dos embarcaciones, mientras que los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos colaboraron con botes menores.

También se sumó personal de Canes para reforzar el rastreo. El operativo se concentró principalmente en las inmediaciones del sector de parrillas y estuvo coordinado por la comisaria Diana Rodríguez.

En ese lugar había quedado estacionada una Renault Duster blanca, vehículo en el que Lorca había llegado al lago. El rodado fue resguardado en el destacamento policial.

Según el relato de una vecina, alrededor de las 15 del viernes tuvo un breve encuentro con Lorca, quien le comentó que iba a ingresar al lago para remar en kayak.

Horas después comenzó la búsqueda y finalmente, cerca del mediodía del sábado, Prefectura confirmó el hallazgo del cuerpo.

La investigación continuará con las pericias correspondientes y la autopsia prevista para este domingo, que permitirá establecer fehacientemente cómo ocurrió el fallecimiento.