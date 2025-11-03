Cambios en el Gabinete de Javier Milei: Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas

El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en el gabinete, que incluyen la designación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas. El nombramiento se produce tras la salida de Pablo Quirno, quien a su vez fue confirmado como nuevo canciller, reemplazando a Gerardo Werthein.

Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.

Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.

Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías… pic.twitter.com/eYYkvT78s0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025

Según se informó Luis Caputo a través de «X», Alejandro Lew «regresa al equipo económico«, donde ya se había desempeñado al inicio de la gestión como director y vicepresidente II del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Su trayectoria incluye roles como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, además de una extensa carrera en bancos internacionales.

La Secretaría de Finanzas quedó vacante luego de que Pablo Quirno fuera confirmado como el nuevo canciller de la Nación. Mediante el Decreto 774/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó formalmente la renuncia de Gerardo Werthein, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta el 27 de octubre.

El presupuesto 2026 y las reformas, entre los temas de la reunión que encabezó Javier Milei con su nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei reunió este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada, de cara a la segunda etapa de su gestión. Fue la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

También se trató del debut del canciller Pablo Quirno. «Hay una visión de hacia dónde queremos ir», dijo Santilli a la salida del encuentro. El Presupuesto 2026 y la agenda legislativa, entre los temas principales que se abordaron.

«Una reunión espectacular», sostuvo Manuel Adorni del encuentro en Casa Rosada

Manuel Adorni, el nuevo jefe de ministros, dijo que fue una “una reunión espectacular”. En declaraciones a Radio Nacional amplió que el mandatario expuso los lineamientos de la segunda etapa de la gestión. “Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló.

El intercambio entre los miembros del gabinete se extendió durante casi dos horas.

Luego de la reunión, Diego Santilli habló con la prensa. «Hay una mayoría de trabajadores informales y necesitamos que sean parte de la formalidad. Necesitamos bajar impuestos, un nuevo código penal para tener tolerancia cero», dijo el funcionario señalando parte de los ejes en la segunda parte de la gestión del Gobierno nacional.