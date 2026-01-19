El gobierno de Javier Milei alcanzó un nivel de reservas récord desde el inicio de su gestión: el rol clave del oro

El gobierno de Javier Milei alcanzó este lunes un nivel de reservas récord desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre de 2023. Además de la seguidilla de 11 ruedas comprando dólares, esta jornada se sumó un factor clave en la cifra: la suba del oro.

Según comunicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), este 19 de enero absorbió US$21 millones en el mercado cambiario. En lo que va del 2026, la entidad monetaria compró US$ 708 millones en las reservas netas.

Mientras tanto, indicaron las reservas internacionales brutas subieron unos US$ 201 millones, lo que implicó un acumulado de U$S 44.801 millones: la cifra más alta desde el pasado 5 de enero de 2023.

Aún así, todavía no alcanzan los US$ 50.000 millones que había anunciado el presidente Javier Milei en cadena nacional para mayo del 2025.

Desde Infobae reportaron que la crecida se debió por el incremento de la cotización de activos, principalmente el oro: avanzó a un récord nominal de US$4.677 la onza.

Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, destacó que las compras del BCRA se dieron con el dólar «cerrando en mínimos del año».

“El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas. Así, puede acumular reservas manteniendo el dólar calmo y bajar la inflación. La contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema”, advirtió Geretto.

Esto se debe a que el panorama favorece los negocios como el carry trade: la tasa de caución -es decir, préstamos a corto plazo entre privados- promedió niveles del 28% anual, mientras que las colocaciones a plazo fijo promediaron 27%, según montos de importancia.

Por su parte, analistas financieros respondieron a La Nación que el desafío sigue siendo acumular reservas netas, debido a que las mismas se encuentran en terreno negativo.

Qué pasó en el mercado este lunes: dólar, bonos y activos

Esta jornada tuvo escaso volument operativo dado al feriado en Wall Street por el Día de Martin Luther King.

Sin embargo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó con una caída de 0,7% en pesos, y terminó en los 2.912.976 puntos. EN lo que va del año ya bajó 4,2% en dólares, su nivel más bajo desde el pasado 24 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares tuvieron una leve baja marginal y el riesgo país quedó en los 566 puntos básicos.

Operadores comentaron a Reuters que la coyuntura financiera del país impacta en la plaza de activos con poco interés inversor en nuevas posiciones.

Con respecto al dólar, hubo escaso volumen -apenas U$S 190 millones- en el segmento de contado.

En este contexto, la cotización del dólar se mantuvo medianamente estable, rompiendo con la tendencia bajista. El oficial subió solo $ 5 a $ 1.420 para la compra y $ 1.460 para la venta.

El mayorista quedó en $ 1.426 y $ 1.435, respectivamente; mientras que para los minoristas el precio se ubicó en $ 1.415 y $ 1465.

El “blue” se mantuvo en $ 1.485 para la compra y $ 1.505 para la venta. En cuanto a los financieros, el MEP cerró a $1.466,70 y el CCL a $1512,63. Por último, el dólar tarjeta quedó en $1898.

Con respecto al régimen de bandas, el dólar lleva acumulando una baja del 1,4% en enero, por lo que el tipo de cambio oficial quedó a $115,38 (8%) del techo fijado en $1.549,88.