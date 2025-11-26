El Gobierno logró refinanciar vencimientos por $ 14 billones: qué pasó con el dólar y la tasa de interés

El Gobierno nacional logró el refinanciamiento de vencimientos por $ 14 billones, a una tasa promedio de 35%, en línea con las expectativas del mercado, con lo cual decidió no liberar pesos a la plaza.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas de las entidades locales por $ 14,68 billones, de los cuales tomó $ 13,99 billones.

La decisión de no liberar pesos fue uno de los motivos que mantuvo al dólar en calma y tampoco se prevé un impacto sobre la tasa de interés.

El roll over alcanzó al 96,48%, lo cual implica que deberá pagar en efectivo unos $ 700.000 millones, que saldrán de su cuenta en el Tesoro Nacional, que actualmente acumula $ 4,3 billones.

“Es un porcentaje de rollover interesante, sobre todo teniendo en cuenta los pocos pesos que le quedan al Tesoro en la cuenta del BCRA. Se estiran plazos y se evita concentración”, señaló el economista, Cristian Buteler.

El hecho de que la oferta de los bancos se haya ubicado cerca de total de los vencimientos se interpreta como una decisión de los bancos de mantener liquidez ante la proximidad de fin de año, tiempo en que aumenta la demanda de dinero. Entonces, los bancos prefieren mantener bajo control el manejo del dinero.

Además, se observó una mayor demanda de los instrumentos a más corto plazo (febrero) a una tasa de 37%, lo que implica que el Tesoro pagó unos 2 puntos de más para obtener esos fondos ($5 billones).

“La demanda de cobertura, sea inflación o dólar, recibió poco interés; en línea con lo esperado. Esto indica también que las tasas reales han comprimido mucho; y que el interés mayormente pasa por los instrumentos a tasa fija”, señaló Eric Ritondale de Puente.

El resultado de la licitación hace que los economistas también pongan el foco sobre qué decisiones tomará el gobierno para remonetizar la economía e incentivar.

La conducción económica ya avisó que la creación de pesos será solo contra una demanda genuina a partir de la expansión de la economía.

Desde el lado político, el Gobierno mantiene en carpeta el proyecto de “Inocencia Fiscal” que podría ser tratado durante las sesiones extraordinarias que se iniciarán el 10 de diciembre.

La iniciativa busca incentivar el uso de “dólares o pesos del colchón” y que no salen a circulación ante el temor de ser observado por ARCA.

El proyecto había sido presentado por el gobierno a principios de año, pero el encontronazo con los gobernadores lo mandó al freezer.

Dólar con leve alza

El mercado cambiario mostró subas en el dólar en sus versiones oficiales y una baja en el paralelo.

El Banco Nación ajustó su pizarra a $ 1,425 para la compra y $ 1,475 para la venta, con un avance de $ 5 con relación al martes.

Con la misma tendencia, el mayorista cerró en $ 1.445 y $ 1.455 para ambas puntas. Para los minoristas el precio quedó en $ 1.430 y $ 1.480. En tanto, el MEP avanzó a $ 1.487 y el Contado con Liquidación a $ 1.523. El “blue” mostró una leve baja en $ 1.430 y $ 1.450; en Córdoba $ 1.465.

El economista ex director, del Banco Central, Enrique Szewach, consideró que “es mejor que el precio del dólar esté cerca del techo de la banda” y que la suba de los últimos días no lo preocupa. “Me preocuparía un proceso inverso”, señaló en declaraciones radiales.

“Es más tranquilizador que el dólar esté más cerca del techo de la banda”, afirmó el economista Martín Polo, sumándose a la visión de su colega.

Subieron las reservas

Las reservas del Banco Central subieron este miércoles U$S 717 millones a U$S 41.901 millones. Este incremento obedece a una suba marginal de cotizaciones y en gran parte a la liquidación de Obligaciones Negociables que emitieron empresas.

Según cálculos del sector privado, en las últimas semanas hubo colocaciones del sector privado por más de U$S 3.000 millones.

Al ingresar los dólares a las cuentas de los emisores, pasan a formar parte de las reservas del Banco Central. Se espera que este proceso se profundice en las próximas semanas dado los buenos resultados de las últimas colocaciones.