Mercados con impulso: se reactivaron las acciones argentinas y el riesgo país se ubicó por encima de los 650 puntos

Después del fin de semana largo, los mercados argentinos reabrieron con cifras que sorprendieron ya que fue una tendencia que se mantuvo incluso este miércoles. Según el relevamiento de la primera parte del día, las acciones y los bonos mostraron una clara reactivación, un impulso que se manifestó por la revelación de un dato de crecimiento económico.

Los movimientos del mercado este martes 25 de noviembre

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11.40 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió a 1,6%, en los 2.900.000 puntos.

En tanto los titulares Globales y Bonares avanzan un 0,1%, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan se ubicó en los 653 puntos básicos.

Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzaron hasta 0,6%. YPF ganó un 1,7%, Vista Energy un 2,1% al igual que Pampa Energía.

Con información de Infobae