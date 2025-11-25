El dólar volvió a subir este martes tras la rebaja de la tasa de interés del BCRA: cuánto avanzó el riesgo país

La jornada financiera de este martes tuvo señales contrapuestas. El dólar siguió operando al alza tras la rebaja de la tasa de interés impuesta por el Banco Central la semana pasada y el riesgo país avanzó 22 puntos básicos. Mientras tanto, las acciones registraron amplias ganancias que contrastaron con la estabilización de los bonos.

El BCRA dispuso que la tasa de las operaciones simultáneas pase del 22% al 20% no nominal anual la semana pasada, en lo que una de las referencias principales del mercado.

Luego del feriado, el dólar mayorista avanzó más 22 pesos y cerró a $1.447,50. El monto operado se sostuvo en un elevado nivel de USD 478,5 millones. Con esta suba, el tipo de cambio oficial quedó a 2,50 pesos por encima del cierre de octubre, descontando la baja que había habido en noviembre.

Por su parte, el dólar en el Banco Nación tuvo un alza de 2,6% y la divisa al público culminó a $1.470, el valor más alto desde el 6 de noviembre. El minorista promedió $1.471,87 para la venta y $1.420,51 para la compra.

En el plano financiero, el Contado con Liquidación (CCL) subió 1,6% y quedó a $1.527,30, mientras que el dólar MEP incrementó 1,4% y cerró en $1.480,94.

El dólar blue fue el que más subió este martes y ganó 35 pesos (2,5%), por lo que cerró para la venta a $1.460, la cifra más alta desde el 4 de noviembre.

Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron USD 227 millones y quedó el stock más alto desde hace un mes: USD 41.184 millones.

Cómo les fue a las acciones argentinas este martes: qué pasó con el riesgo país

En la otra cara de la jornada financiera, la operatoria tuvo un cambio de tendencia, ya que las acciones pasaron de los números rojos a que predomine el alza.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 3,8%, a 2.865.760 puntos. Las acciones locales anotaron subas de hasta 8,6%, como en el caso del Banco Supervielle.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo subas de hasta 5,4%, liderado por el Banco Supervielle y seguido por Grupo Galicia (+4,8%).

Esto estuvo contextualizado por el repunte de los indicadores de las bolsas de Nueva York, en un rango del 0,6% al 1,4%, informó Infobae.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cerraron con una suba marginal del 0,1%, en promedio. En este sentido, el riesgo país de JP Morgan incrementó 22 unidades y quedó en los 656 puntos básicos, la más alta para Argentina desde el 4 de noviembre.

Licitación clave

El equipo económico realizará mañana una licitación de deuda en pesos para renovar vencimientos por $14,5 billones.

El menú ofrecido por la Secretaría de Finanzas está compuesto por títulos en pesos y en dólares que tienen como principal objetivo alargar los plazos y reducir la tasa de interés.

Ante el volumen a refinanciar, los operadores de mercado observarán con detenimiento cuál es el rollover que acepta la conducción económica.

La señal de cuánto dinero toma y a qué tasa de interés definirá el mercado de pesos de las próximas semanas.

Una tasa de financiamiento menor al 100% obligará al Tesoro a Nacional a pagar en efectivo la diferencia, liberando más pesos al mercado.