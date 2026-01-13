Inflación de diciembre 2025: Río Negro cerró con un IPC de 2,4%: el costo de vida anual subió un 21,99%

Este martes 13 de diciembre, la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro dio a conocer que la inflación de diciembre 2025 fue de 2,4%, registrando así una una suba en el último mes del año respecto al mes de noviembre que se mantuvo en el 1,74%.

Diciembre estuvo marcado por fuertes aumentos en algunos rubros sensibles para el bolsillo. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual cerró en 21,99 %.

Entre los alimentos, se destacaron las subas en carnes: el asado de vacuno aumentó 14,65%, la carne picada 15,34%, la aguja 19,70% y la nalga 15,14%. También hubo incrementos importantes en productos frescos, como la cebolla, que trepó un 41,30%, y la manzana, con un alza del 12,41%

En el rubro transporte y energía también se observaron movimientos relevantes. La nafta aumentó 5,59%, mientras que el gas natural subió 2,83% y la electricidad 1,43%. Estos ajustes impactaron de manera directa en el costo de vida de los hogares rionegrinos.

No obstante, algunos productos mostraron bajas de precios, como la margarina (-2,94%), el aceite envasado (-1,30%), la lechuga (-6,97%) y varios artículos de higiene personal y medicamentos, que ayudaron a moderar el índice general.

Inflación de noviembre de Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro con más aumento en noviembre fue el de Esparcimiento con un índice de 5,74% y una variación interanual de 13,68%.

Le siguen:

«Vivienda» con 3,41%

«Atención médica y gastos para la salud» con 2,21%

«Alimentos» con 1,58%

«Transportes y servicios» con 1,03%

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 0,77%

«Indumentaria y accesorios» con 0,66%

«Artículos Personales y de tocador» con 0,57%

IPC de diciembre, el cierre de la inflación 2025: a qué hora se publicará el dato de Nación y Neuquén

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén divulga sus datos el mismo día que Río Negro y Nación.

En Neuquén la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.