Javier Milei podría encontrarse con Donald Trump en su viaje a Davos: el acuerdo comercial clave entre la Argentina y Estados Unidos 

Javier Milei viajará a finales de enero 2026 al Foro de Davos, en Suiza, y crecen las expectativas por un encuentro bilateral con Donald Trump, que también asistirá al evento.

Aunque en Casa Rosada aseguraron que aún no está confirmada la reunión, existirían intenciones de que el libertario se encuentre con su par norteamericano. “Hay que ver si Trump quiere”, expresó una fuente oficial a TN.

El cruce entre ambos se daría en medio de las tratativas del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que todavía no se firmó. “Se están terminando de discutir algunos temas”, indicó a este medio una alta fuente para referirse al convenio.

“No está previsto que se firme ahí”, dijo otro libertario al tanto de las negociaciones entre los dos países.

Si bien el 13 de noviembre Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que confirmó una serie de compromisos en áreas claves —como aranceles, acceso a mercados y propiedad intelectual—, la rúbrica del documento aún se hace esperar.

Todavía falta conocer el texto final que firmarán ambos mandatarios y el alcance total y concesiones regulatorias que tendrá el acuerdo.

El discurso de Javier Milei en Davos

El Presidente irá por tercer año consecutivo al Foro de Davos. Allí, no solo busca encontrarse con distintos líderes internacionales, sino que también tiene la intención de dar un discurso que genere repercusiones.

En ese sentido, se espera que Milei intensifique su apoyo al capitalismo y a los movimientos de derecha. También se espera que critique nuevamente la ideología de izquierda.

Además, hay expectativas por la posible mención al operativo que realizó Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela. En Casa Rosada, desde ese momento, aseguraron que la gestión del libertario “apoya de manera innegociable” las decisiones que Trump tome sobre el país caribeño.

Por último, el mandatario podría repetir sus cuestionamientos contra el movimiento woke, que ya criticó en otras oportunidades.

El año pasado en Davos, por ejemplo, Milei calificó a la ideología woke como «un virus mental” y manifestó que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”.

Noticia con información de TN.